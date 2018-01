E' uno dei giovani più interessanti del panorama europeo e tedesco in particolare e molti club sono interessati all'acquisto. In pole però c'è il Bayern di Monaco che avrebbe praticamente concluso l'affare per il mercato di giugno. Si tratta di Leon Goretzka, la stella classe 1995 dello Schalke 04 in scadenza di contratto nella prossima estate. Oltre al Bayern campione di Germania ci sarebbe stata anche la Juventus, come ha recentemente ammesso lo stesso Rummenigge.

Stella nascente, mercato acceso.

In scadenza di contratto Goretzka ha rifiutato le numerose proposte di rinnovo dello Schalke che oramai ha gettato la spugna in vista di giugno. Le sirene dei top club del vecchio continente hanno entusiasmato il ragazzo, tra i migliori del panorama tedesco, pronto ad un ulteriore salto di qualità. Ecco allora che nonostante un forte interesse nelle ultime settimane del Liverpool intenzionato a trovare un'alternativa a Emre Can, a spuntarla è stato il Bayern. Come evidenziato da Marca, il nazionale tedesco lascerà lo Schalke nella prossima estate per trasferirsi dunque nel club campione di Germania

Le parole di Rummenigge.

Una scelta per la quale manca solo l'ufficialità. Ma l'amministratore delegato del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, sul futuro del centrocampista dello Schalke, Leon Goretzkaè stato molto chiaro

Lo vogliono tutti i grandi club: Barcellona, Real Madrid, Juventus e noi. Si può parlare di accordo chiuso quando si passano le visite mediche e si firma il contratto, diciamo che non siamo molto lontani. Annuncerà la sua decisione nei prossimi giorni, speriamo scelga il Bayern.

L'ingaggio da top player.

A convincere il giocatore, oltre al prestigio del Bayern, potrebbe essere stata anche un'importante offerta dal punto di vista dell'ingaggio molto alto, che diversi club non hanno potuto rilanciare. Basti pensare che il classe 1995 ha rifiutato proposte di rinnovo del club di Gelsenkirchen, tra i 7 e i 10 milioni di euro.