Carles Perez alla Roma, è fatta. Il club giallorosso ha trovato il calciatore da incastonare nella rosa e – cosa più importante – che va a colmare il vuoto lasciato dall'infortunio di Nicolò Zaniolo. Ala destra, 21 anni, arriva dal Barcellona dove non trova spazio e rappresenta il secondo colpo dei giallorossi sul mercato invernale. Dopo Ibanez (difensore che ha effettuato nella giornata odierna le visite mediche), è l'esterno blaugrana il prossimo calciatore a sbarcare nella Capitale: martedì sono fissati anche per lui i test prima di firmare il nuovo contratto. È un'operazione condotta con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro (bonus compresi).

Chi è Carles Perez, fece gol in Champions all'Inter

Perez arrivò nella "cantera" del Barcellona nel 2012, da allora ha scalato poco alla volta le gerarchie fino ad accomodarsi in prima squadra, riuscendo anche a mettersi in evidenza nonostante la grande concorrenza. In Champions i tifosi dell'Inter si si ricordano di lui per la rete siglata a San Siro nell'ultima gara della fase a gironi, quella che determinò l'eliminazione dei nerazzurri e la conseguente retrocessione in Europa League. Con la maglia dei catalaniha esordito il 19 maggio scorso in occasione della sfida contro l'Eibar. In 13 presenze accumulate tra Liga, Coppa del Re e Champions ha realizzato 3 reti e servito 3 assist. Cosa gli è mancata? La continuità di gioco e la possibilità di acquisire maggiore ritmo.

Il terzo colpo dalla Spagna: Villar dall'Elche

Non finisce qui, perché a completare il trittico di acquisti sarà un altro spagnolo: Gonzalo Villar, centrocampista dell'Elche, che pure ha raggiunto un'intesa con la società capitolina. Scelto per rappresentare un'alternativa a Diawara (anche l'ex azzurro ha pagato dazio agli infortuni), firmerà un contratto di quattro anni e mezzo.