Nelle difficoltà si vedono gli uomini forti, anche nello sport così come in altre situazioni della vita di ogni giorno. E Chris Smalling si è dimostrato tale nel momento in cui la Roma ha dovuto fare di necessità virtù con tanti infortunati e l'obbligo di portare a casa risultati e prestazioni convincenti. Il centrale difensivo prelevato in estate, dopo un primo periodo trascorso in infermeria per recuperare da un infortunio si è preso via via sulle spalle la difesa giallorossa, dimostrando gran capacità d'adattamento e qualità importanti.

Il centrale inglese è arrivato in estate dal Manchester United con la formula del prestito oneroso per 3 milioni di euro, ma senza diritto di riscatto. Una decisione che permette al club capitolino di valutarne con estrema calma le prestazioni e considerare ogni forma di investimento. La Roma, però, sembra essersi convinta e avrebbe accelerato le trattative, già pronte a riallacciarsi a breve, perché l'idea della società di Pallotta è quella di acquistare il giocatore a titolo definitivo. Smalling, dunque, diventerebbe il centro della rinascita della squadra guidata da Fonseca.

Quanto vale Smalling

I giallorossi per provare a prendersi il giocatore a titolo definitivo dovranno convincere il Manchester United a non richiamare alla base il giocatore malgrado in questo periodo ci sarebbe davvero del roccioso centrale e proporre una contropartita economica più che allettante. L'idea di fondo è che la Roma dovrà partire dalla valutazione di 15-20 milioni che fanno i ‘Red Devils' del giocatore e che sarebbe una base d'accordo.

Lo score di Smalling in Serie A

Nella squadra di Fonseca Smalling è tra i più positivi e continui nelle prestazioni: è stato titolare in 6 delle ultime 7 uscite, gli è stato risparmiato solo il pareggio con il Wolfsberger, poi è sempre stato al centro della difesa giallorossa.