La Roma non ha trovato l'accordo per proseguire con Alessandro Florenzi: il prolungamento del contratto, con adeguamento, che era nell'area da tempo ancor oggi risulta una chimera e le speculazioni di mercato iniziano a farsi molto più pressanti nei confronti del club giallorosso che rischia seriamente di perdere una delle pedine più pregiate della rosa.

In Italia a farsi avanti era stata l'Inter dell'ex Spalletti, ma senza molta convinzione, conscia di una Roma per nulla accondiscendente ad alcuna trattativa. Ma adesso, la voce è arrivata anche fuori dall'Italia, fin Oltremanica svegliando dal letargo le big inglesi che di soldi da spendere ne hanno tanti e sempre. Tra queste, la prima a farsi avanti è stata il Chelsea di Abramovich.

Rinnovo a parole. Il feeling tra Florenzi e la Roma è totale: l'esterno sta bene in Capitale, il giallorosso è la sua seconda pelle e per il club è sempre stato considerato un top player con cui costruire progetti tecnici importanti. Ma rischia di diventare una spina nel fianco da un punto di vista economico, di bilancio.

Le richieste di Florenzi. Per il ds Monchi, Florenzi è un giocatore importante che dovrebbe ereditare la fascia di Totti e De Rossi, con un futuro romanista già scritto da un rapporto solido e produttivo. Purtroppo per i capitolini l’ex capitano della Primavera chiede più garanzie e soldi: uno stipendio sul livello dei top della squadra, attorno ai 4 milioni netti a stagione, e una rosa ancor più forte, competitiva e completa.

Kluivert e Peres. E' per questo che la pace potrebbe arrivare per via indiretta, attraverso altri acquisti ed è per questo che la Roma sta spingendo sull'acceleratore per chiudere altre trattative importanti. Il ds Monchi ha lavorato con l’Ajax per continuare a ridurre la distanza su bonus e percentuali per il colpo Kluivert jr. La Roma ha dalla sua l’accordo totale con il giocatore e dovrebbe trovare l'accordo con gli olandesi. Appena fatto si andrà alla carica per chiudere presto con il Torino per Bruno Peres.