Nuovi talenti crescono: la Roma ne ha da vendere ma anche da conservare in vista di un programma tecnico importante su cui costruire un futuro di certa qualità. E così, ecco che i giovani cresciuti all'ombra della Lupa diventano un punto di riferimento del mercato attuale e di quello in prospettiva, come Mirko Antonucci che è diventato un elemento da tutelare e da tenere.

Dopotutto è uno dei calciatori più promettenti del vivaio della Roma ed è diventato uno dei più richiesti sul mercato, anche in prestito. Il talento della Primavera potrebbe entrare nell’operazione Berardi, ad esempi, insieme a Capradossi, Bouah e Valeau altri giovani che potrebbero ingolosire il Sassuolo e dare a Di Francesco una punta cercata – e soprattutto conosciuta – da tempo.

Fantasia al potere. Fantasista, classe 1999, in questa stagione ha debuttato in Serie A grazie a Di Francesco, ed è stato decisivo il suo assist a Dzeko nella sfida a Marassi con la Samp e anche in Champions League, nella semifinale di ritorno con il Liverpool.

Jolly offensivo. Antonucci però, interessa altri club al di là di una eventuale contropartita tecnica. Oltre all'affare Berardi, il giocatore ha un mercato tutto suo. Storicamente il Sassuolo ha sempre attinto dal vivaio giallorosso e Antonucci per le sue caratteristiche, visto che è bravo a giocare con entrambi i piedi, anche se preferisce agire come esterno alto d’attacco a sinistra nel tridente ha il profilo ideale per il nuovo allenatore del De Zerbi.

20 milioni. Ma piace anche ad altri club di serie A, perché il talento c'è e la prospettiva è rosea. Così Parma, Bologna e Torino stanno valutando eventuali mosse da proporre alla Roma. La richiesta della Roma è quasi da top player malgrado la giovanissima età. Monchi lo valuta 20 milioni e non intende cederlo a titolo definitivo ma semplicemente in prestito. Antonucci ha un contratto con la Roma fino al 2022.