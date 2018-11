Rafinha potrebbe tornare in Italia. Secondo le ultime indiscrezioni legate al mercato della Roma, il giocatore brasiliano sarebbe infatti ad un passo dal lasciare nuovamente il Barcellona e rientrare nel nostro campionato. A rilanciare questa notizia è stato il portale spagnolo "Diario Gol" che ha riferito di un presunto dialogo tra l'ex Inter e alcuni suoi compagni di squadra, nel quale il venticinquenne di San Paolo si sarebbe lasciato scappare la frase: "Vado da Monchi".

La situazione di Rafinha non è certamente delle più felici. Il prestito all'Inter lo aveva rilanciato, ma il ritorno in blaugrana non si è rivelato così producente come si aspettava il fratello di Thiago Alcantara. Da quando ha rimesso piede a Valdebebas, il centro sportivo dove si allena la formazione di Santiago Solari, Rafinha ha infatti collezionato soltanto 304 minuti di gioco complessivi, di cui appena 180 nella Liga e 79 in Champions League.

Rafinha chiede spazio a Valverde

Troppo poco per soddisfare il giocatore, che ora guarda al mercato di gennaio come possibile via di fuga e unica opportunità di rilancio. I tifosi dell'Inter lo riprenderebbero volentieri, ma l'ipotesi romana e la presenza a Trigoria del dirigente spagnolo potrebbero avere la meglio sulla concorrenza. Bisognerà solo capire se la Roma proverà l'assalto a gennaio, o aspetterà fino a giugno quando a Rafinha rimarrà soltanto un anno di contratto con il Barcellona.

"Sono molto contento di come mi sento fisicamente, veramente felice – ha dichiarato Rafinha, prima della sfida di San Siro con l'Inter – Lo scorso anno ho iniziato a giocare a gennaio, in questa stagione invece ho fatto tutta la preparazione e mi sento bene". Parole che suonano come un messaggio per Ernesto Valverde: il tecnico blaugrana che, oltre a dover affrontare anche i casi dei vari Vidal e Dembélé, ora dovrà anche tener buono ilbrasiliano ed evitare una suo nuova fuga verso l'Italia.