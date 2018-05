Una indiscrezione di mercato sta scuotendo il mondo giallorosso che si accinge a sfidare la Juventus in quello che è considerato l'ultimo atto stagionale di un certo livello. Dopo un anno vissuto da protagonisti, soprattutto in Europa dove la Roma è risultata la migliore italiana in Champions contro ogni aspettativa, la sfida dell'Olimpico è considerato l'ultimo importante confronto diretto per riconfermarsi a certi livelli.

Eppure, proprio nella settimana di avvicinamento al big match alcuni fastidiosi rumors di mercato rischiano di distrarre i ragazzi di Di Francesco e i tifosi: per la stampa spagnola, il difensore centrale della Roma, Kostas Manolas, sarebbe stato offerto al Real Madrid.

Fulmine a ciel sereno. Una notizia che ha dell'incredibile perché Manolas è considerato un punto fondamentale del progetto del ds Monchi e offrirlo ad altri top team significherebbe cambiare le scelte future del club giallorosso. Ma questo è quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, secondo cui il difensore giallorosso autore del gol che ha eliminato in Champions il Barcellona, sarebbe stato proposto alle merengues.

La Roma lo offre per soldi. Un semplice gossip, al momento, anche perché, pur essendo apprezzato dal mondo madridista che da sempre analizza i migliori centrali difensivi in circolazione, Manolas non sarebbe per il momento nella lista di calciomercato del club spagnolo. Dunque, sempre secondo Marca, non è il Real a chiederlo, quanto il club giallorosso a provare ad offrirlo per ottenere entrate economiche.

Il Real pensa ad altro. La Roma – si legge sul quotidiano spagnolo – avrebbe necessità di ottenere entrate importanti e uno dei giocatori che potrebbe essere ceduto sarebbe Manolas, che, oltre alla sua buona prestazione, è stato ormai uno dei leader della squadra. A 26 anni, il centrale greco arrivato a Roma dall'Olympiacos nel 2014 e in precedenza aveva giocato all'AEK di Atene, è oggi un giocatore maturo e pronto per palcoscenici importanti.