Prima al Torino, poi un ritorno al Milan, quindi l'ipotesi Juve e infine il derby di Roma tra i giallorossi e la Lazio. Tutti vogliono Bryan Cristante, che a Bergamo ha ritrovato se stesso e la sua voglia di giocare, confermando le qualità che già qualche stagione fa lo avevano inserito tra i profili più interessanti del panorama italiano.

L'ultima voce di mercato lo vorrebbe sempre in Capitale ma non alla Lazio di Simone Inzaghi, bensì in mediana da Di Francesco per aumentare il peso qualitativo in mezzo al campo della prossima Roma che vuole migliorarsi. Un compito difficile dopo il terzo posto in campionato e la semifinale di Champions League, ma pur sempre possibile.

Le scelte di Monchi. Per farlo, Di Francesco ha individuato i punti deboli e le certezze. Tra i primi, ad esempio c'è Defrel, l'ex Sassuolo che a Roma ha fallito l'appuntamento con la classica svolta qualitativa. Adesso, tra gli attaccanti a disposizione è il numero uno per il ds Monchi da cedere in cambio di contropartite più utili per il progetto di Di Francesco.

15 milioni più Defrel. Così, proprio il nome di Defrel sarebbe entrato nella possibile trattativa di Cristante in giallorosso: 15 milioni di euro più la contropartita tecnica gradita a Gasperini. Un'ipotesi più che concreta vista l'escalation del giocatore negli ultimi 12 mesi. Il centrocampista è stato convocato anche da Roberto Mancini per i prossimi tre impegni della Nazionale, ulteriore conferma dei progressi tattici e tecnici del ragazzo.

Stagione da protagonista in Italia e in Europa. Cristante nell'ultima stagione è stato uno degli uomini più determinanti della squadra di Gasperini, risultando un punto fermo e protagonista in Italia con 9 reti in campionato e anche in Europa League con 3 gol. Il centrocampista è così finito nel mirino di diversi club tra cui la Roma con Monchi pronto a presentare un'offerta concreta.