E' il giorno decisivo per capire se Edin Dzeko volerà a Londra oppure no. E' il 29 gennaio e mancano due giorni alla chiusura di un mercato che per la Roma si sta dimostrando più delicato e complicato del previsto. Il bosniaco ha un'offerta concreta, quella del Chelsea che ha presentato al club giallorosso i soldi e la volontà di acquistare l'attaccante subito per richiesta di Antonio Conte. Ma non si sta trovando l'accordo, economico, tra il giocatore e i Blues. Troppo alte, dicono, le pretese di Dzeko per volare in Inghilterra.

Stallo tra Roma e Chelsea.

Le pretese di Dzeko.

Il tempo però stringe. Il mercato della Roma è in stallo: partisse Dzeko bisognerebbe trovare il sostituto per affrontare il resto della stagione ma ci vuole calma. Se l'accordo con i Blues non si concludesse oggi, difficilmente nell'ultimo giorno di mercato la Roma riuscirebbe a muoversi per acquistare l'alternativa. un rischio troppo grande da correre.

L'offerta dei Blues.

Al momento però tutto è fermo. Sembra che il bosniaco non accetti il contratto proposto dal Chelsea che prevederebbe 5.5 milioni a stagione per un accordo di due anni e mezzo. Dzeko e il suo entourage vorrebbero di più per lasciare Roma a giochi in corso e rischiare l'avventura londinese. Ma i Blues avrebbero a questo punto fatto muro, senza ulteriore spazio a trattative.

Gli scenari possibili.

Tutti delusi fino a giugno.

Il rischio è che a fine gennaio, tutti restino scontenti e delusi dalla situazione. La Roma si vedrebbe in casa un giocatore su cui non crede più se non nel momento della stretta necessità. E sarebbe comunque costretta a coltivare alternative per un evidente addio a fine stagione col rischio di comprometterla. Lo stesso Dzeko probabilmente sarebbe infelice nell'essere rimasto in un club che aveva deciso di cederlo, non credendo più in lui e pensando di ottimizzare la vendita con circa 50 milioni di entrate. Infine, il Chelsea, che si ritroverebbe senza un attaccante di cui ha strettamente necessità.

Stagione a rischio per la Roma.

Una situazione complicata che si sta ripercuotendo sulle prestazioni corali e individuali. Lo stesso Di Francesco ha sottolineato le problematiche: "Edin sembrava avere la testa altrove per tutto il primo tempo contro la Sampdoria". Un lusso che i giallorossi non possono permettersi soprattutto davanti all'infortunio di Schick, prima scelta del post Dzeko ferma in infermeria.