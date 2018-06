Monchi non si ferma più e vuole dare a Di Francesco due formazioni di titolari da gestire. Un progetto ambizioso in cui per ogni ruolo ci sono almeno due giocatori capaci di contendersi il ruolo in prima squadra. Una scelta ardita, che potrebbe anche creare un effetto boomerang nella gestione di una stagione lunga e complessa, ma che sulla carta ha un effetto dirompente soprattutto per i tifosi.

Tutti i colpi di Monchi

I colpi a segno della Roma non si contano quasi più e la società giallorossa sta calcando le orme di quanto fece la scorsa estate un'altra società italiana, il Milan. In Capitale sono già arrivati molti giocatori, tra cui colpi di assoluto livello, da Xavier Pastore a Kluivert jr. E al momento l'unico big partito è Radja Nainggolan, la cui cessione però ha portato alle dipendenze di Di Francesco due giovani di talento, come Zaniolo e Santon.

Adesso è il momento di un altro colpo, e di un altro figlio d'arte. Dopo Kluivert sarebbe il turno di Ianis Hagi, pargolo in crescita del più famoso padre, Gheorghe che in Italia giocò con le maglie del Brescia e della Fiorentina. Il talentuoso trequartista ha dato prova di sè, senza però ritagliarsi spazio adeguato, nelle fila della Fiorentina, in cui è rimasto per una stagione e mezza, collezionando la pochezza di 2 presenze.

Chi è Ianis, il figlio d'arte

Ianis Hagi, ha soli 19 anni ma già una piccola grande esperienza internazionale: ex Fiorentina e figlio d’arte del grande Gheorghe è un trequartista nato, che nella Roma potrebbe adattarsi a fare la mezzala, anche perché usa benissimo entrambi i piedi.

L’affare si dovrebbe definire nel giro di una decina di giorni, per un costo complessivo intorno ai 4-5 milioni con i giallorossi che stanno trattando con il Vitorul Costanza. Sulla carta, dovrebbe essere il vice Pastore, l'ex Palermo che Monchi ha prelevato dal Paris Saint Germain per darlo in mano a Di Francesco e far sognare in grande i tifosi romanisti.