Non si ferma più la Roma di Di Francesco che sta concludendo un altro colpo che darebbe alla rosa attuale ancor più lustro perché il tecnico ritroverebbe un giocatore che conosce bene, gradito e di certo utilissimo per l'idea di gioco che ha in mente: Domenico Berardi.

20 milioni, affare fatto. Non è un semplice rumor di mezza estate ma una vera e propria trattativa avanzata. Monchi ci sta lavorando, Di Francesco sta attendendo con fiducia: i contatti con il club di Squinzi sono ormai alla stretta finale, anche se gli interessati attendono luglio per gli annunci ufficiali. Tuttavia c'è accordo già su tutto anche sul prezzo finale: 20 milioni.

Gli ultimi dettagli. L'entourage dell'attaccante neroverde starebbe in queste ore discutendo con i dirigenti romanisti per gli ultimi dettagli del nuovo contratto. Intanto il Sassuolo starebbe lavorando per la sostituzione dell'attaccante, anche perché dovrebbe lasciare l'Emilia Politano – verso l'Inter. Privarsi in contemporanea dell'attacco titolare potrebbe diventare un problema.

in foto: La scheda di Domenico Berardi (fonte whoscored.com)

Le contropartite tecniche. La Roma ha capito il problema e starebbe cercando di venire incontro al Sassuolo. La società giallorossa vedrebbe volentieri in neroverde uno tra Zaniolo (arrivato attraverso la trattativa Nainggolan) e Antonucci. I neroverdi non sembrano soddisfatti per queste contropartite tecniche, ma è chiaro che l'acquisto di Di Francesco jr è la prova che si stanno attrezzando per la sua sostituzione.

Un attacco in overbooking. Poi, in casa Roma si dovrebbe ragionare sulle partenze. In attacco Di Francesco ha le corsie intasate: Berardi, Kluivert jr, Dzeko come attaccanti di ruolo e poi una selva di trequartisti, mezze punte ed esterni offensivi, da Florenzi (jolly anche per la difesa) a Under, El Shaaravy, Perotti, Verde, Pastore. C'è da scremare la rosa anche se gli impegni saranno tanti e gli obiettivi molteplici.