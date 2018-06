La Roma che si prepara ad accogliere Javier Pastore dopo Coric, Marcano, Cristante e Kluivert deve fare i conti con la necessità di non restare spiazzata dall'eventuale partenza di Alisson. Le voci di mercato giunte dalla Russia e rimbalzate in Europa raccontano del forte interesse del Real Madrid per il portiere brasiliano, con Liverpool e Chelsea sullo sfondo. A Trigoria sono stati chiari: non c'è alcuna intenzione di vendere l'estremo difensore sudamericano – reduce da una grande stagione in Serie A come in Champions League – ma di fronte a un'offerta irrinunciabile (60/70 milioni di euro) lo scenario può cambiare.

E allora serve reperire un'alternativa, il nome caldo. Abbandonata la pista Leno (l'ex Bayer ha firmato con l'Arsenal), sondato il terreno per Rui Patricio (Ancelotti non l'ha voluto al Napoli e il portoghese ha scelto il Wolverhampton), con Meret che sembra più vicino ai partenopei, il diesse Monchi ha ripreso a guardare all'esterno. Secondo le ultime notizie rilanciare dalla Radio spagnola Onda Cero, il nome caldo è Sergio Rico, numero 1 del Siviglia che il direttore sportivo conosce bene.

Chi è Sergio Rico. Portiere classe ’93 (un anno più giovane rispetto ad Alisson), ha una valutazione di mercato possibile (20 milioni di euro) e soprattutto è un pupillo di Monchi che ne ha seguito crescita ed evoluzione in Andalusia. Un affare che la Roma è decisa a non lasciarsi sfuggire ma questo avverrà solamente nel caso in cui dall'estero arrivasse quella proposta che son si può rifiutare per l'attuale numero uno brasiliano. Se i blancos decideranno di piazzare l'affondo allora dalla Capitale parirà l'assalto convinto al portiere che raccoglierà il testimone tra i pali. Intanto, il Mondiale prosegue… nell'attesa che Alisson (come sperano i tifosi romanisti) continui a essere giallorosso.