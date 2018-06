Insieme a quella nerazzurra, la società di James Pallotta è quella che si è mossa meglio sul mercato in queste settimane. Le ultime notizie relative ai movimenti della Roma, rivelano infatti il costante lavoro di Monchi per cercare di alzare ulteriormente il livello qualitativo della rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco. Dopo l'arrivo del diciottenne difensore francese Bianda, nono acquisto del club romanista, il direttore sportivo del club è infatti sulle tracce di altri giocatori.

Il nuovo obiettivo di Monchi, secondo le notizie rimbalzate dalla "città eterna", sarebbe quello di Hector Herrera: centrocampista del Porto e faro della nazionale del commissario tecnico Juan Carlos Osorio. Il ventottenne messicano, già cercato in passato anche dal Napoli, ha infatti un contratto in scadenza nel 2019 anche se difficilmente lascerà subito il club portoghese.

La situazione di Alisson

Il lavoro degli uomini mercato giallorossi, è quindi finalizzato a opzionare il giocatore e tornare alla carica nell'estate 2019 dato che Herrera ha già dichiarato di non voler rinnovare. Un colpo per la Roma del domani, insomma, che potrebbe ulteriormente eccitare un ambiente già galvanizzato dalla recente campagna acquisti. Tra i tanti colpi in entrata, la società dovrà però anche tener conto di quei calciatori che invece potrebbero lasciare Trigoria.

Dopo l'addio di Radja Nainggolan, il prossimo che salutare De Rossi e compagni potrebbe essere Alisson. Il portiere brasiliano è da tempo nel mirino dei grandi club europei, e dopo il Mondiale sarà costretto ad uscire allo scoperto e a decidere il suo futuro. Oltre al Real Madrid, che pare più che altro interessato a Courtois, sul numero uno della Selecao ci sarebbe il Chelsea di Abramovich: pronto a mettere sul piatto ben 70 milioni di euro. Nei prossimi giorni, intanto, dovrebbe arrivare la fumata banca per il rinnovo di Florenzi: al quale è stato offerto un prolungamento di contratto a 3 milioni a stagione più bonus.