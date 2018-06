La Roma dalla prossima stagione avrà in contemporanea Xavier Pastore e il ‘nuovo' Xavier Pastore, cioè Nicolò Zaniolo, giovanissima promessa del calcio italiano acquistato dai giallorossi per rinverdire e arricchire di estro e qualità il centrocampo. Il ‘nuovo' Pastore perché Zaniolo ricorda nei movimenti e nelle giocate proprio l'argentino che la Roma ha strappato al Psg portandolo vicino al Colosseo. Insieme a Zaniolo fresco campione d'Italia Primavera con l'Inter.

Lo scudetto con la Primavera Inter. Nell'ultima stagione Zaniolo ha confermato di essere diventato grande: con i nerazzurri di Vecchi è maturato del tutto prendendosi il centrocampo della Primavera sulle spalle e trascinando l'Inter allo storico secondo scudetto consecutivo di categoria e spopolando all'ultimo Viareggio. Tanto che adesso è stato ceduto alla Roma, per una stagione da protagonista alla corte di Di francesco, uno che con i giovani ci ha sempre saputo fare.

L'affare Nainggolan e lo sbarco a Roma. Una palestra importante, avvalorata anche dalla presenza del Flaco Pastore, l'argentino che rientra in Serie A dopo l'esperienza a Palermo e il lungo ma non soddisfacente soggiorno in Francia sotto la Torre Eiffel. Zaniolo è al momento l'ottavo acquisto della nuova Roma che proprio in mediana sta cambiando pelle e volti. E Niccolò può puntare a diventare un nuovo idolo delle folle giallorosse giocando insieme a campioni di prima qualità.

Qualità e talento per Di Francesco. Zaniolo è rientrato nell'affare Nainggolan all'Inter. Una contropartita tecnica che insieme a Santon è stata richiesta espressamente da Monchi e Di Francesco. L'Inter non avrebbe voluto privarsene, visto che per Spalletti è subito sembrato un elemento interessante tanto che la scorsa estate era andato in tournè con la prima squadra. Ma le esigenze di mercato hanno condotto i nerazzurri a cederlo.

Il ‘nuovo' Pastore. Zaniolo è cresciuto calcisticamente nella Viola, ma dopo 9 stagioni la Fiorentina ha deciso di cederlo. Il giovane centrocampista non si è lasciato andare e con i giovani dell'Inter guidati da Vecchi ha trovato la propria dimensione professionale togliendosi diverse soddisfazioni, come eliminare la Fiorentina nella finale del Viareggio e per la sfida tricolore di categoria.