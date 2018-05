Novanta milioni di euro. E' questa la cifra che potrebbe far vacillare la Roma rispetto alla richiesta del Liverpool di ingaggiare Alisson Becker. Il portiere brasiliano è entrato nel mirino di club più forti d'Europa, lo stesso Real Madrid aveva tentato un approccio con i giallorossi ma la reticenza e la richiesta del club hanno chiuso ogni canale. Col Mondiale imminente, la quotazione del numero uno della Seleçao è destinata a salire ancora. Per i Reds, ancora scottati dalla prestazione ‘da dilettante' di Karius, trovare un estremo difensore esperto, di sicuro affidamento diventa di vitale importanza ma – come rilanciato dai tabloid – le pretese dei capitolini rendono impossibile intavolare qualsiasi trattativa. Anzi, la volontà da parte della società è proporre un rinnovo (fino al 2023) con tanto di raddoppio dell'ingaggio (fino a 3 milioni a stagione).

Contatto con Mino Raiola. Perfezionato l'arrivo di Ante Coric, chiuso anche l'affare col Porto per Marcano, il mercato in entrata della Roma potrebbe subire un'accelerata nei prossimi giorni in virtù anche del colloquio del diesse, Monchi, con l'agente, Mino Raiola. Due essenzialmente le questioni oggetto di discussione: Mario Balotelli e Justin Kluivert. La terza via, invece, conduce a Domenico Berardi, calciatore che Di Francesco allenerebbe volentieri memore dell'esperienza al Sassuolo

1) Di Francesco ha già mostrato gradimento per l'attaccante del Nizza e della Nazionale. Il gol segnato nell'amichevole con l'Arabia Saudita ha riacceso i riflettori su Super Mario, tornato anche al centro delle voci di mercato che lo vorrebbero ancora in Francia nella prossima stagione (Marsiglia) oppure di rientro in Italia. Non al Napoli, dove De Laurentiis ha escluso questa possibilità, e nemmeno al Parma, che difficilmente potrebbe permettersi l'ingaggio dell'ex milanista.

2) Quanto a Kluivert è un profilo che piace: è giovane, di talento, ha un contratto che va in scadenza l'anno prossimo. Nel colloquio tra Monchi e Raiola verrà fatto il punto della situazione – come rilanciato da Sky Sport – considerando domanda, offerta e somma da investire sull'ingaggio.

Accordo con l'Atalanta per Cristante. Il trequartista, ex Milan e Benfica, nella prossima stagione dovrebbe indossare la maglia giallorossa. Le ultime notizie raccontano dell'intesa raggiunta sia con il calciatore (stipendio di 1.5 milioni netti all’anno) sia con l’Atalanta: 25 milioni spalmati su più anni e una contropartita tecnica (Defrel o Gerson oppure Tumminello).