Le ultime notizie di calciomercato sulla Roma, raccontano ancora della caccia all'esterno offensivo. Sfumato Politano, i giallorossi reduci dall'eliminazione in Coppa Italia hanno messo nel mirino oltre ad Adnan Januzaj, anche Javairo Dilrosun. Il giovane talento olandese di origini surinamesi è un nome concreto per la società capitolina pronta ad incontrare il suo agente per valutare le modalità di un possibile trasferimento alla corte di Fonseca.

Calciomercato Roma, Javairo Dilrosun nelle ultime notizie

L'agente di Javairo Dilrosun è arrivato in Italia, pronto per discutere con la Roma del futuro del suo assistito. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i giallorossi fanno sul serio per il duttile esterno offensivo classe 1998 di proprietà dell'Hertha Berlino, che rappresenta una valida alternativa all'ormai sfumato Politano. Dilrosun ha una quotazione di mercato di circa 18 milioni di euro, con la Roma che per un eventuale trasferimento preferirebbe la formula del prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze.Bisognerà trattare con i tedeschi che preferirebbero una cessione a titolo definitivo già nell'immediato.

Chi è Javairo Dilrosun, obiettivo di mercato della Roma

Javairo Dilrosun è un centrocampista offensivo che fa della velocità e delle doti tecniche i suoi punti di forza. Più a suo agio nelle vesti di esterno, può anche giocare come trequartista. Cresciuto nelle Giovanili di Ajax prima e Manchester City poi, nell’estate 2018 si è trasferito all’Hertha dove si è ben disimpegnato conquistando sempre più spazio. In stagione finora ha collezionato 15 presenze complessive con 3 gol e 2 assist all’attivo. Dopo tutta la trafila nelle nazionali giovanili olandesi, ha collezionato anche una presenza in quella maggiore, in Nations League.

Roma, nel mirino anche Adnan Januzaj

La Roma resta vigile anche su Adnan Januzaj. Il classe 1995 belga di origini albanesi, è l'altro grande obiettivo dei giallorossi per il ruolo di esterno offensivo. Sul giocatore c'è anche il Milan, per una trattativa tutt'altro che semplice. Anche in questo caso i giallorossi vorrebbero il calciatore solo in prestito, con la Real Sociedad che invece preferirebbe prendere in considerazione solo l'ipotesi di un addio a titolo definitivo. Sullo sfondo resta anche Suso, anche se al momento lo spagnolo rappresenta un obiettivo difficile.