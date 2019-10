La Roma non sta vivendo un periodo tranquillo a causa dell’emergenza infortuni che ha privato Paulo Fonseca di molti uomini e lo ha costretto a sperimentare e utilizzare calciatore fuori ruolo per rimediare alle assenze forzate. La società giallorossa nei giorni scorsi aveva pensato di correre ai ripari puntando sul mercato degli svincolati e sono stati tanti al club capitolino i nomi di Jack Rodwell e Marcel Buchel.

I due giocatori, entrambi senza contratto, ormai da giorni si allenano a Trigoria sotto gli occhi attenti di Paulo Fonseca ma non sarebbero riusciti a convincere il tecnico giallorosso e quindi non ci sarà nessun tesseramento con la Roma né per l'inglese né per il calciatore del Liechtenstein. Le condizioni fisiche di Rodwell e Buchel, d'altronde, suscitavano forti perplessità sia in Fonseca che nella società e così non ci saranno nuovi arrivi in casa giallorossa a stagione in corso.

Il direttore sportivo Gianluca Petrachi si sarebbe convinto di non portare in squadra alcun giocatore svincolato per rinforzare una rosa dimezzata dagli infortuni. In questo modo, dopo soli tre giorni si potrebbero chiudere le porte di Trigoria per Rodwell e Buchel dopo i provini e i test fisici svolti durante il fine settimana. A riportare la notizia è Sky Sport, secondo cui la Roma, nonostante l'emergenza infortuni, non ricorrerà al mercato degli svincolati.

Fonseca punta sugli uomini in rosa: da Mancini a Pastore

L'exploit di Gianluca Mancini, utilizzato come centrocampista al fianco di Veretout, e la crescita fisica di Javier Pastore avrebbero convinto la Roma a non incrementare il roaster di Fonseca e ad aspettare il ritorno di Amadou Diawara, previsto dopo la sosta di novembre, e quello di Lorenzo Pellegrini, che dovrebbe rivedersi per gli inizi di dicembre. Piena fiducia agli uomini in rosa e grande considerazione anche per calciatori che nelle scorse stagioni non avevano brillato e che ora stanno tornando su livelli ottimali.