E' arrivata la fine e stanno scorrendo i titoli di coda. Malgrado Di Francesco abbia alzato l'ultima barriera cercando di tutelare la squadra e il giocatore, davanti anche al delicato recupero di Marassi contro la Sampdoria: Edin Dzeko se ne va da Roma e dal calcio italiano, dopo due stagioni vissute tra le lodi e le critiche. Andrà a Londra, accettando la corte del Chelsea e le sterline dei londinesi che gli hanno messo sul piatto la classica proposta irrinunciabile con 8 milioni a stagione e circa 50 da dare alla Roma.

L'addio di Dezko.

La proposta irrinunciabile del Chelsea.

Adesso, c'è da pensare subito a come reinvestire i soldi che arriveranno e quali siano i nomi caldi per la successione al bosniaco nell'attacco giallorosso. Ovviamente la soluzione è in casa, visto che in estate si sono fatte carte false per acquistare Schick dalla Sampdoria e che ora è lui il numero uno nelle alternative di Di Francesco.

Schick, la soluzione interna.

Una scommessa tutta da vincere perché le prime impressioni non sono state positive, Schick è ancora lontano dalla forma ottimale, non gioca da tempo con continuità e non è stato ancora decisivo per le sorti giallorosse. E' un punto interrogativo al quale si potrà dare risposta solamente davanti ad alcune partite giocate da titolare.

Le altre mosse di mercato.

Una volta messa nero su bianco la doppia cessione (Dzeko con Emerson Palmieri) il dg Monchi dovrà rinforzare la rosa giallorossa e in tal senso gli obiettivi sono un terzino destro e un esterno offensivo, priorità assolute per dare a Di Francesco una rosa ancor più completa e competitiva.

Il terzino: Vidal.

Il nome più caldo per il ruolo di terzino in queste ore è quello dell'azulgrana Aleix Vidal, che Monchi conosce benissimo dai tempi del Siviglia e oggi chiuso al Barcellona di Valverde. Il club catalano potrebbe farlo partire in prestito oneroso con obbligo di riscatto, idea che non dispiace alla Roma che sarebbe pronta a chiudere per gennaio.

L'esterno: Carrasco.

Per l'esterno di centrocampo si studia la mossa che porta a Ferreira Carrasco, attualmente poco utilizzato dall'Atletico Madrid e che avrebbe tutte le intenzioni di trovare un club che lo faccia giocare. Ma i Colchoneros non hanno intenzione di svendere: gli spagnoli lo valutano circa 35 milioni di euro.