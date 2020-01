Alle 18,00 la Capitale si ferma: c'è Roma-Lazio, derby attesissimo per capire se questi giallorossi possano impensierire gli uomini di Inzaghi votati alla rincorsa di Inter e Juventus. In tribuna ci sarà anche un ospite d'onore a tifare per la Roma. Si tratta di Roger Ibanez, l'ultimo acquisto di gennaio per la difesa di Fonseca. Il giocatore è arrivato in città, questa sera sarà allo stadio in attesa di affrontare le visite mediche di rito, domani quando porrà anche la firma sul nuovo contratto.

Ibanez all'Olimpico per il derby

Il difensore è atterrato intorno alle 12.30 a Fiumicino accompagnato dai genitori e dall’agente e già oggi pomeriggio è atteso allo stadio Olimpico per il derby contro la Lazio, per assaporare il clima della sua nuova avventura e ricevere l'applauso dei suoi nuovi tifosi. Domani invece sarà il giorno delle visite mediche e della firma sul contratto prima dell’ufficialità.

Addio all'Atalanta: 1 presenza in un anno e mezzo

Ibanez arriva a Roma dall’Atalanta, dove ha giocato solo venti minuti in un anno e mezzo con un’operazione di prestito gratuito per diciotto mesi prima di un riscatto obbligatorio di otto milioni più due di bonus. Rinforzerà la linea difensiva giallorossa, dove ora lascerà uno tra Juan Jesus e Cetin, elementi che Fonseca ha già accettato di perdere in caso di proposte importanti.

Problema riscatto Smalling: 15 milioni di differenza

A proposito di difesa giallorossa, c'è anche un altro giocatore appena arrivato che subito ha conquistato dirigenza e tifosi. Si tratta di Chris Smalling arrivato via Manchester United in prestito con diritto di riscatto. Inquesta prima fase stagionale, il difensore ha dimostrato di avere qualità importanti tanto da guadagnarsi i galloni da titolare nel reparto arretrato. Eppure è al momento lontana l'idea di riscatto, con cifre difficilmente affrontabili per la Roma. Gli inglesi chiedono circa 25 milioni di sterline (quasi 30 milioni di euro) per cedere il cartellino. Petrachi avrebbe avanzato una proposta da 15 milioni più quattro di bonus, con Smalling che sarebbe anche disposto a ridursi lo stipendio