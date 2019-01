Non ci sarà un faccia a faccia ad oltranza tra Real Madrid e Tottenham per il centrocampista Eriksen, oggetto del desiderio delle merengues in piena crisi di identità, risultati e idee. La Casa Blanca ha deciso in questi ultimi giorni di mercato di non insistere,in attesa di avere però il giocatore per la prossima estate quando, con il contratto in scadenza nel 2020, a Londra dovranno valutare in modo concreto eventuali offerte economiche importanti prima di perderlo a parametro zero.

In Inghilterra sono tutti concordi nel confermare che Eriksen non abbia intenzione di rinnovare il proprio contratto con gli Spurs ed è anche questo il principale motivo per cui il Real non ha insistito per gennaio. I Bianchi hanno pesato la possibilità di acquistare il centrocampista di 26 anni per una cifra non superiore a 85 milioni di euro , ma per cederlo subito il Tottenham ne chiedeva almeno il doppio.

Quanto vale Eriksen: il prezzo del Tottenham

All'inizio di gennaio, il presidente del Tottenham davanti alle voci di mercato e soprattutto all'interesse della Casa Blanca aveva avvertito le parti interessate: " Eriksen vale almeno 250 milioni di euro". Una posizione intransigente che potrebbe portare anche al serio rischio di perdere il giocatore a parametro zero: il nazionale danese è chiaramente disinteressato a rinnovare con il Tottenham, perché punta ad un aumento dell'ingaggio e ad un prolungamento che gli Spurs non sono disposti a dargli.

Le trattative di mercato attorno a Eriksen: Juve, Chelsea e Bayern

Il ritiro del Real Madrid potrebbe però innescare una corsa all'asta per Eriksen, oggewtto del desiderio di molti top club europei. C'è il Chelsea, Manchester United, in Premier ma anche il Bayern Monaco e la Juventus che rimangono alla finestra pronti ad inserirsi. Proprio i bianconeri, secondo voci provenienti dalla Spagna, avrebbero recentemente rilanciato con un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione.