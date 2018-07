Rivoluzione blanca. A Madrid c'è aria di cambiamento. Non solo per le insistenti voci di un Cristiano Ronaldo lontano dalla casa blanca campione d'Europa in carica ma anche per i rumor che si stanno espandendo in tutta Europa. Il dopo Zidane, dunque, preserva anche una nuova squadra e nuove gerarchie: tutto è attentamente sotto osservazione, con i top club pronti a proporsi se qualche campione dovesse essere posto sul mercato.

Il nuovo allenatore Lopetegui ha tutto il tempo per ragionare sulla squadra che vorrà allenare dal prossimo anno. Con la federcalcio spagnola che lo ha accomodato alla vigilia del Mondiale dopo la firma per il dopo Zidane, si è potuto concentrare sul Real Madrid. E adesso dalla Spagna arrivano le prime indiscrezioni: ci sarebbe sotto la cenere il fuoco di una piccola rivoluzione tecnica.

I giornali iberici sono certi che qualcosa di grande accadrà a Madrid nelle prossime settimane post Mondiali: pochissimi avranno la certezza del posto in squadra, per molti sarà tempo di fare le valigie o adeguarsi alla nuova volontà dell'allenatore. Il quotidiano spagnolo As racconta infatti che sono ben nove i calciatori pronti a lasciare Madrid nel calciomercato estivo: quasi un'intera formazione titolare e pure di ottimo livello.

Porta: si cambia tutto

In porta ad esempio, qualcosa cambierà di certo: è incerto il futuro di Keylor Navas, costaricano pallino di Zidane mentre è certo è che cambierà aria Kiko Casilla. Da qui le voci di mercato su Courtois e Alisson.

Difesa: Hakimi e Vallejo addio

Prossimo alla partenza anche Achraf Hakimi, terzino marocchino classe 1998: prossimo a passare in prestito biennale al Borussia Dortmund, ma piace anche a Betis e Alaves. Una partenza quasi certa come per il difensore centrale Jesus Vallejo, che Lopetegui potrebbe preferire farlo maturare con calma in provincia.

Centrocampo: giovani in prestito

In mediana destino simile è riservato a Marcos Llorente e Dani Ceballos, due dei giocatori più giovani e meno utilizzati della rosa con Zidane. Per Lopetegui sono giocatori di prospettiva, valori da preservare e quindi una cessione in prestito non è da escludere con l'Alaves e Betis in prima fila.

L'attacco: Kovacic

Davanti c'è anche Mateo Kovacic, uno dei nomi più importanti in vetrina estiva. Il croato non ha trovato a Madrid possibilità concrete di mettersi in mostra e la lista delle società interessate è sempre più lunga: dalla Juve alla Roma, dal Manchester United al Tottenham. Prezzo di partenza? 50 milioni di euro. Lo seguirebbe anche Borja Mayoral, che non ha trovato spazio in avanti e che gode di un buon mercato tanto che si pensa ad una cessione con la clausola della ‘recompra'.

Bale e Cr7

Infine, i due nomi che potrebbero stravolgere il mercato estivo: Gareth Bale e Cristiano Ronaldo. Se anche loro non trovassero garanzie con Lopetegui, si potrebbe scatenare la rincorsa al campione. Per Cr7 si parla da tempo del Psg mentre per il gallese le opzioni sono più variegate anche se la Premier League è la meta più ovvia.