Non c'è pace per Luka Modric. Dopo i riconoscimenti che sono piovuti per un 2018 da leggenda in cui il centrocampista croato ha conquistato tutti i trofei a disposizione a livello personale, è arrivato anche l'ultimo alloro, il titolo di atleta balcano dell'anno. Insieme al trofeo, nuove voci di mercato con il rifiuto per il rinnovo propostogli dal Real Madrid, club con cui sembra essere costantemente in conflitto.

Una notizia che riporta a ridosso della sessione di mercato di gennaio, nuova linfa ai rumor attorno al calciatore dell'anno, il Pallone d'Oro 2018 che ha interrotto l'egemonia quasi totale di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Con l'Inter in pole position perché già l'estate scorsa i nerazzurri avevano esercitato un pressing pressocché assoluto per ingaggiare il vice campione del Mondo.

La proposta del Real

La notizia è giunta direttamente dalla Spagna: il quotidiano spagnolo As ha sottolineato come Modric, il cui contratto con le merengues scade nel 2020, avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo del club spagnolo. Motivo per cui starebbe valutando con attenzione un'offerta dai nerazzurri per un biennale a 10 milioni l'anno. Una cifra monstre che è quasi impensabile che il club di Suning possa permettersi.

L'interesse dell'Inter

In casa Real non ci sono però né conferme né smentite: tutto tace, anche perché è prematuro muoversi al momento ancor prima di comprendere le reali volontà del giocatore. In estate Florentino Perez ha fatto muro per la cessione del croato che alla fine si è arreso restando in Casa Blanca, ma adesso, se è vero il rifiuto del rinnovo, il momento dell'addio sarebbe arrivato, in vista dell'estate 2019.

L'ultimo premio del 2018

Intanto, proprio allo scadere del 2018, Luka Modric ha ricevuto il primo premio come giocatore balcano dell'anno. Un premio conquistato davanti a Djokovic, secondo sul podio e ad Halep, terzo classificato.