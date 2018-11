Il chiodo fisso di Florentino Perez si chiama Eden Hazard. Non è un mistero che il patron del real Madrid si stia arrovellando per trovare la formula giusta che porti il campione belga del Chelsea alla Casa Blanca ma la situazione è più complicata del previsto. Perché i Blues non hanno intenzione di cedere il fantasista molto apprezzato da Maurizio Sarri e che ha un contratto valido fino al 2020.

Dopo i tentativi estivi, che avevano portato Hazard vicinissimo al trasferimento in Spagna, la pista si è raffreddata, con il Real Madrid che ha puntato su altre soluzioni, tra cui trattenere Modric corteggiato fortemente dall'Inter. Adesso, con la parentesi di gennaio alle porte, la situazione potrebbe ripresentarsi da parte della Casa Blanca ma potrebbe trovare una resistenza in più, quella dello stesso giocatore.

Perché Hazard non parla più di Real Madrid

Non è vero che Hazard non voglia più andare al Real Madrid, meta ambita e club desiderato da qualsiasi giocatore, ma la sensazione è che non desideri andarci a stagione in corso. I motivi sono molteplici ed evidenti: il Chelsea sta veleggiando in Premier League e il rapporto con il tecnico è tra i migliori. Oltretutto, personalmente, Hazard è al centro del progetto e riaprire adesso la questione Real sarebbe solamente deleterio. Meglio attendere il finale di stagione e considerare la situazione a palla ferma.

La difesa di Thorgan

Una posizione complicata e delicata per il giocatore, come testimonia anche il fratello, Thorgan Hazard, che gioca nel Borussia Monchengladbach: “Eden ha preso la decisione giusta rimanendo al Chelsea. La società non voleva venderlo e ora ha avuto un ottimo inizio di stagione con Sarri in panchina. Darà tutto per il Chelsea, dal momento che non ha ancora chiesto un confronto per il club. Se mai decidesse di cambiare maglia, lo farà con correttezza, più avanti".