C'è sempre fermento attorno al Real Madrid e il mercato è sempre attivo, soprattutto in uscita. Notizia di pochi giorni fa la probabile uscita di Isco, che con Zidane gioca pochissimo, e che è un profilo seguito da vicino da Carlo Ancelotti e il Napoli. Adesso un altro rumor di mercato che coinvolge il gallese Gareth Bale, che potrebbe sbarcare in Cina nel prossimo spicchio di mercato invernale 2020.

Potrebbe essere davvero giunta ad un passo dal capolinea l’avventura di Gareth Bale al Real Madrid dopo mesi di voci che vorrebbero l'esterno offensivo in perenne lotta con Zidane e la società blanca. Già nel corso della sessione estiva di calciomercato si era parlato di una sua possibile cessione. poi rientrata per un mancato accordo a livello economico, ed ora che si avvicina l’apertura della finestra invernale le voci di un clamoroso addio sono tornate a rincorrersi con forza. Spingendo Bale verso Oriente.

Le indiscrezioni arrivano dalla Spagna

Marca, tra i più seri tabloid sportivi spagnoli, avrebbe svelato che sarebbe proprio il campione gallese a spingere per la partenza e questo perché non si sentirebbe considerato e protetto nella giusta maniera da Zinedine Zidane. Con il tecnico francese c'è sempre stata pochissima intesa e i rapporti nelle ultime settimane sarebbero tornati ad essere tesi.

L'offerta dello Shenhua e l'acquisto di El Shaarawy

A tentare Bale ci sarebbe il campionato cinese e i suoi yen. Soprattutto lo Shenhua che già in estate si fece avanti offrendo al giocatore un triennale da 25 milioni a stagione, quando a Madrid ne percepisce 17. Alla fine non si riuscì ad arrivare ad un’intesa con il Real Madrid, anche a causa delle restrizioni imposte dalla Federazione cinese e al muro del club di Perez che fece slittare il tutto. Con lo Shenhua che virò verso l'Italia per ingaggiare El Shaarawy.

Perché il Real potrebbe cedere Bale a gennaio

A gennaio ci potrebbe essere il classico ritorno di fiamma con il club cinese pronto a pareggiare l'offerta estiva o anche ad aumentarla per avere il gallese. Il Real, dal canto suo, sarebbe più che disponibile a cedere il giocatore che, pagato 100 milioni di euro nell’estate del 2013, oggi costa 34 milioni lordi a stagione e non rende più quanto si vorrebbe.