La Roma è tornata a vincere anche grazie a Pellegrini che prima di essere espulso ha regalato l'assist vincente per il gol partita di Under. Proprio il giovane centrocampista giallorosso è non a caso al centro di un ultimo gossip di calciomercato per un suo possibile trasloco verso altri campionati. A farsi avanti, sembrerebbe l'Atletico Madrid di Diego Simeone che ha messo gli occhi sul promettente italiano di Di Francesco.

Pellegrini, talento e risorsa italiana.

La prospettiva dell'estero.

Effettivamente Lorenzo Pellegrini è un pezzo pregiato non solo della Roma ma dell'intero panorama calcistico italiano. E' una risorsa che si avrebbe il dovere di preservare e crescere all'interno del nostro movimento. Al di à di rarissime eccezioni, come Giovinco in America, moltissimi che hanno provato l'avventura all'estero sono ritornati con le classiche pive nel sacco: da Cerci a Immobile, passando per Pepito Rossi. Altri stanno giocando ma in un anonimato quasi costante, come Gabbiadini o Zaza.

Juve, City e ora Atletico.

Le proposte alla Roma non sono mai mancate. Juventus e Manchester City sembravano essere le società più attive attorno al giocatore, viste le mosse già intraprese sin dalla scorsa estate. Ma secondo le ultime indiscrezioni – che arrivano dalla Spagna – anche l’Atletico Madrid di Simeone sembra aver messo gli occhi sul promettente centrocampista, classe 1996.

Bivio Roma.

A rischio, per la clausola troppo bassa.

La permanenza a Roma di Lorenzo Pellegrini è tut'altro che scontata: al momento è fortemente a rischio se si considera che la clausola che lo lega ai giallorossi è di soli 25 milioni di euro, prezzo bassissimo a fronte delle cifre che sono circolate nelle ultime 2 sessioni di mercato.

L'obbligo del rinnovo.

E il club giallorosso si ritrova ora ad un bivio: o proporre un rinnovo con rialzo (mettendo mano alla stessa clausola) o rischiare di attendere fine stagione e vedere cosa si muove attorno al centrocampista.