Bruno Alves indosserà la maglia del Parma anche nella prossima stagione. Il club ducale ha ufficializzato in un comunicato il rinnovo del contratto dell'esperto centrale portoghese fino al 2021. Il tempo sembra essersi fermato per un calciatore che a novembre spegnerà 39 candeline sulla torta. Anche lui, come il connazionale e amico Ronaldo, sembra giovare ancora di una forma fisica eccezionale che gli permette di continuare a giocare ad alti livelli.

Calciomercato Parma, ufficiale il rinnovo di Bruno Alves fino al 2021

La notizia era nell'aria da diversi giorni, ma adesso è diventata ufficiale. Le strade di Bruno Alves e del Parma non si separeranno al termine della stagione. Il club ducale ha infatti pubblicato una nota per formalizzare il rinnovo contrattuale del difensore portoghese classe 1981. Questo il comunicato che non lascia spazio a dubbi sul centrale di Roberto D'Aversa: "Il Parma Calcio 1913 comunica di aver rinnovato il contratto del calciatore Bruno Alves, ora legato al club crociato fino al 30.06.2021".

Bruno Alves dunque indosserà la maglia del Parma anche nella prossima stagione. Nonostante le 39 primavere, la società emiliana è intenzionata a puntare su di lui, soprattutto dopo le ottime risposte garantite in campo. Il portoghese, che in questa annata ha fatto i conti anche con un infortunio al bicipite femorale, ha collezionato 18 presenze sfoderando un rendimento importante. Una conferma per D'Aversa che dall'estate 2018 ha fatto affidamento con costanza su un vero e proprio baluardo difensivo che non ha fatto rimpiangere il suo predecessore Alessandro Lucarelli. Il suo peso infatti si fa sentire non solo in campo, ma anche negli spogliatoi alla luce del suo carisma e soprattutto della sua esperienza.