Trezeguet potrebbe giocare dalla prossima stagione in Serie A, con la maglia e i colori di una neo promossa, il Parma. Non si tratta ovviamente dell'oramai 40enne David, ex stella della nazionale francese e della Juventus, ma del giovane talento egiziano Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan, conosciuto appunto con il nome di Trezeguet. Un rumor di mercato che sta prendendo piede soprattutto perchè l'esterno offensivo che si è distinto nell'avventura mondiale dell'Egitto porta con sè ricordi importanti per la nostra Serie A ed è considerato al momento un giocatore emergente, che potrebbe rivelarsi un acquisto in prospettiva importante.

Il gemello di Salah. Ahmed ‘Trezeguet' non è una sorpresa e in Russia 2018 ha semplicemente confermato quanto di buono aveva già espresso durante questi ultimi anni. E’ un attaccante esterno, una classica ala sinistra da 4-3-3, dribbling e fantasia, bravo nei dribbling come nelle accelerazioni. Quando occorre sa anche andare al tiro. Insomma, in patria lo hanno già ribattezzato il ‘gemello di Salah', anche se del campione del Liverpool deve imparare ancora a essere decisivo.

Gol, dribbling e velocità. Un profilo che il Parma studia da diversi mesi, ancor prima della parentesi mondiale e che ha seguito la sua scalata in Turchia, durante la stagione in prestito al Kasimpasa. Dove ha realizzato tredici gol in campionato: dieci nel girone di ritorno e tre in Coppa con otto assist. E' di proprietà dell'Anderlecht dove ha già fatto rientro e dal quale si muoverà davanti a qualche offerta concreta.

Affare da 4 milioni di euro. Trezeguet ha cominciato la carriera nell’El Ahly, dove tutti lo hanno ribattezzato con il nome dell’ex centravanti del Monaco e della Juve. Si è fatto largo giocando bene e facendosi apprezzare anche nelle nazionali giovanili finchè l'Anderlecht non ha deciso di investire mezzo milione su questo giovane talento. Che adesso sta ripagando con gli intererssi perchè se il Parma lo volesse davvero dovrà spendere almeno 4 milioni.