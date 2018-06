Asciugate le lacrime che ha versato dopo il suo gol mondiale alla Costa Rica, Neymar è atteso dalla sfida decisiva con la Serbia: in programma dopodomani allo "Spartak Stadium" di Mosca. L'ex Santos, oltre ad essere il giocatore più rappresentativo della selezione brasiliana, è anche la stella che tutti i grandi club d'Europa vorrebbero avere. Prima della partenza per la Russia, si è infatti parlato molto di un suo possibile addio al Paris Saint-Germain e di un successivo e clamoroso ritorno in Spagna.

Non è infatti una novità l'interessamento del Real Madrid, che secondo indiscrezioni spagnole avrebbe già mosso alcuni passi importanti per trattare con l'entourage di Neymar. In attesa di capire se davvero il club di Florentino Perez riuscirà a riportare nella Liga "O'Ney", nelle ultime ore è comparso su Instagram un misterioso messaggio pubblicato dalla madre del giocatore verdeoro.

La strada verso Barcellona

Nadine Gonçalves ha infatti postato una fotografia di un cartello stradale che indica la strada per raggiungere Barcellona, corredata da alcune emoji di applausi. Un'immagine tutto sommato innocente, che ha però generato sui social le reazioni incuriosite di molti tifosi della formazione catalana e di quelli dei "Blancos". Il post di mamma Nadine ha così fatto dimenticare per qualche minuto le polemiche generate dal figlio all'interno dello spogliatoio della Selecao.

Dopo la rivelazione di Thiago Silva, che aveva dichiarato alla stampa brasiliana di esser stato insultato da Neymar dopo il match con la Costa Rica, un gruppo di senatori tra cui lo stesso ex milanista, Marcelo e Miranda ha affrontato l'attaccante del Psg con decisione e spiegato che l'atteggiamento avuto in campo non è più ammissibile e che avrebbe dovuto scusarsi con tutti. Un episodio che ovviamente creato ulteriore tensione nel ritiro della formazione del commissario tecnico Tite.