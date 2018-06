Colpo di mercato della Fiorentina, che ha acquistato il portiere del Tolosa Alban Lafont, classe 1999. Il Donnarumma di Francia sarà il nuovo titolare della squadra di Pioli, che tra pochi giorni inizierà con anticipo il ritiro pre-campionato, perché c’è da preparare il preliminare di Europa League. Il club viola ha sborsato 8,5 milioni di euro. Il giovane numero uno ha firmato un contatto fino al 2023.

Da tempo si parla benissimo di Lafont, mesi fa tra le tante squadre che lo avevano fatto seguire c’era stato anche il Napoli, più brava di tutte è stata la Fiorentina che ha fatto firmare un quinquennale al portiere nato in Burkina Faso e che dal 2013 vive e gioca in Francia. L’investimento è importante, più di 8 milioni, è lungimirante. Perché Lafont oggi è già il portiere dell’Under 20 e, un giorno non molto lontano, si giocherà il posto da titolare della nazionale francese con Areola, ora al Psg ma nel mirino della Roma. Fin qui ha bruciato le tappe il nuovo titolare della viola, che a diciannove anni ha già giocato 98 partite in Ligue 1 e più di cento con il Tolosa.

Come al solito sarà molto attiva, sia in entrata che in uscita, la Fiorentina, che dopo aver chiuso per Lafont cercherà di piazzare due bei colpi. Il direttore generale dell’area tecnica viola Pantaleo Corvino proverà a comprare il croato del Chelsea Mario Pasalic, che nella stagione 2016-2017 ha vestito la maglia del Milan e che ha giocato in Russia quest’anno. In avanti l’esperto e bravissimo scopritore di talenti cercherà di acquistare un altro giocatore croato: lo juventino Pjaca. La trattativa non sembra complicata, la Fiorentina vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo. Finora i viola hanno perso Sportiello, non riscattato, e Badelj, che non ha voluto rinnovare. Mentre ha riscattato i difensori Biraghi, Laurini e Pezzella.