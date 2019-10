Trattative in casa Napoli per i suoi tanti giovani campioni che stanno interessando a livello internazionale i top club. Tra cui il Real Madrid che non sta vivendo un momento felicissimo di forma e risultati. Così, soprattutto dalla Spagna arrivano voci di possibili trattative future come quella che riguarderebbe Fabian Ruiz, l'ultimo giocatore ad essere entrato nelle grazie di Florentino Perez. Il patron dei Blancos di Madrid sarebbe disposto ad un'offerta difficilmente rinunciabile: 20 milioni di euro più la contropartita tecnica di Isco, giocatore da sempre gradito al tecnico Ancelotti.

Il ‘pallino' di Ancelotti

Isco è una vecchia conoscenza di Carlo Ancelotti che lo ha già allenato proprio a Madrid e sarebbe felice di ritrovarlo a Napoli. In Spagna sottolineano come il giocatore sia da sempre un pallino dell'allenatore che avrebbe fatto richiesta esplicita a De Laurentiis di averlo in rosa quanto prima. Da qui, le speculazioni di calciomercato sulla parentesi di gennaio 2020.

La certezza dei giornali spagnoli

Un'operazione però che non sarà facile come sembrano dire i giornali iberici tra cui il ‘Mundo Deportivo' che appare il più convinto della trattativa. L'interesse del Napoli è reale, già nelle scorse settimane ci sarebbero stati sondaggi attorno allo spagnolo per capire la disponibilità e l'eventuale spazio per una trattativa con le merengues. Nelle pagine del quotidiano sportivo spagnolo però si legge come il Napoli voglia ottimizzare l'eventuale cessione di Fabian Ruiz gestendo le due situazioni anche in modo separato.

Il poco spazio a Madrid, Napoli per Euro2020

Il centrocampista spagnolo non ha quasi mai avuto spazio concreto con Zidane che lo ha spesso relegato in panchina a favore di altre scelte. Con il campionato europeo alle porte e il rischio concreto di perdere anche una maglia della nazionale iberica, Isco potrebbe spingere per cercare un'alternativa concreta già in inverno, alla ricerca dei minuti che gli danno la possibilità di proseguire l'avventura anche con la Spagna.