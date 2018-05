Mentre a Napoli si festeggia l'avvento di Carlo Ancelotti che prenderà il posto di Maurizio Sarri, c'è chi studia anche ciò che potrà capitare attorno alla società partenopea sul fronte mercato. Perché le mosse fin qui effettuate dovranno forzatamente essere messe al vaglio del nuovo allenatore che deciderà cosa fare.

Diversi giocatori sono stati opzionati dal Napoli durante l'ultima stagione, altri sono in attesa di sapere il proprio destino, altri ancora verranno cercati in vista dei nuovi impegni. Tra questi c'è anche un giovane talento che a gennaio ha accettato di diventare un tesserato azzurro, Amato Ciciretti che dal retrocesso Benevento (anche se ha giocato l'ultima parte di stagione a Parma) dovrebbe trasferirsi sotto il Vesuvio.

Ciciretti talento opzionato. Pochi chilometri in linea d'area tra il capoluogo e la provincia campani ma tanta la distanza che separa realmente il trequartista da vestire l'azzurro la prossima stagione. Ciciretti a gennaio è stato un colpo a distanza, preventivo per assicurarsi uno dei talenti emergenti della nostra realtà, ma adesso qualcosa potrebbe cambiare.

In attesa di Ancelotti. C'è attesa di sapere cosa penserà Ancelotti della rosa attuale del Napoli e dei colpi di mercato già messi a segno. Il tecnico, ovviamente, in pubblico parlerà non prima di giugno anche se con il suo staff – nell'incontro in Capitale con De Laurentiis – avrà sicuramente anticipato le proprie scelte e le direttive.

La proposta del Bologna. Per Amato Ciciretti il futuro potrebbe essere anche lontano da Napoli. Il calciatore classe 1993 ha appena festeggiato il ritorno in Serie A in prestito al Parma dopo una prima parte di stagione giocata con il Benevento. Il suo cartellino è però di proprietà del Napoli, club a cui il Bologna in queste ore avrebbe chiesto in prestito proprio il giocatore.

Ritorno di fiamma per Verdi? Un intrigo che potrebbe coinvolgere nuovamente anche Simone Verdi, altro giocatore nell'universo del Napoli, che saebbe dovuto arrivare a gennaio ma che poi ha scelto Bologna come casa. Fino ad oggi, perché Verdi è entrato nelle mira dell'Inter fresca di Champions League, con il Napoli che sarebbe pronto a rientrare nell'affare. Tutto dipenderà ovviamente, da Carlo Ancelotti.