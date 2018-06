Rischia di diventare un tormentone estivo per i tifosi napoletani: chi in porta nel dopo Reina? Un rebus che sembrava avere una soluzione ovvia ma di settimana in settimana i nomi di tutti i giocatori individuati come possibili validi eredi dello spagnolo si stanno accasando altrove. Nessun dramma, le scelte ci sono e di portieri validi in giro per l'Europa non mancano ma sarebbe opportuno chiudere prima che i tempi stringano e – di conseguenza – i prezzi salgano.

Prima era Rui Patricio, poi è stato Leno, quindi l'attenzione si è puntata su Areola, poi su Ochoa. Nel frattempo si stava lavorando a fari spenti su un altro nome, Lunin. Alla fine, in mano non c'è nulla di concreto con il Napoli di Ancelotti che sfoglia i petali e rischia di rimanere con lo stelo in mano.

Sprint Real. La notizia dell'ultimo colpo sfiorato ma mancato è arrivata in queste ore: Andriy Lunin ha detto sì al Real Madrid, facendo tramontare così la pista azzurra divenuta calda dopo gli addii di Reina e Rafael per fine contratto. Era l'ultima pista battuta da Giunti dopo aver ricevuto il via libera da Carlo Ancelotti. Ma per il classe 99 non c'è stato nulla da fare.

Beffate Napoli e Inter. Lo sprint vincente lo ha effettuato a sorpresa il Real Madrid, scattando dalle retrovie e lasciando sui pedali le concorrenti. Oltre al Napoli, c'era stato anche un interessamento da parte dell'Inter di Spalletti che sta guardandosi attorno per il dopo Handanovic, visto che un altro pallino nerazzurro – Perin – oramai è svanito.

Un affare da 13 milioni. Giovedì prossimo il giovane portiere ucraino firmerà con i campioni d'Europa che hanno così chiuso la trattativa. Allo Zorya, dovrebbero andare 9 milioni di euro più 4 di bonus per un trasferimento lampo. Così, per la porta del Napoli restano calde altre due piste: quella che porta a Parigi ad Areola che non vuole fare il vice di Buffon e quella che va dritta in Messico da Ochoa, portiere della Nazionale e del Liegi.