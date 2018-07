Il Napoli sta lavorando anche per sfoltire la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti. Così, chi non rientra più – o non è mai entrato – nei piani tecnici del progetto partenopeo sta salutando i colori azzurri. In queste ore, è toccato a Giaccherini e a Grassi che si accaseranno rispettivamente al Chievo e al Parma. Il primo è stato riscattato dal Chievo Verona, il secondo dopo l'esperienza dello scorso anno alla SPAL, si trasferirà in un'altra neopromossa, il Parma.

A titolo definitivo. La società gialloblù, in modo ufficiale, ha riscattato a titolo definitivo il 33enne jolly con un contratto che scadrà nel 2021. Una scelta ponderata e valutata attentamente dopo le buone prestazioni al Bentegodi quando Giaccherini era arrivato lo scorso gennaio, in prestito. Con i Mussi Volanti , ha totalizzato nell’ultimo campionato 13 presenze contribuendo con 3 reti e 3 assist alla salvezza della squadra.

L'A.C.ChievoVerona comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'SSC Napoli le prestazioni sportive del centrocampista Emanuele Giaccherini, che ha firmato un contratto fino al 30/06/2021. Giaccherini, già protagonista con la maglia del ChievoVerona nella seconda parte della scorsa stagione, sarà già a disposizione di mister Lorenzo D'Anna dalla giornata di domani ”.

Dagli scudetti al Chievo. Emanuele Giaccherini in carriera ha vinto due Scudetti ed una Supercoppa Italiana con la Juventus, ma non è riuscito più ad esprimersi ad alti livelli. A Napoli era stato richiesto da Maurizio Sarri ma senza essere quasi utilizzato. Adesso sarà uno dei punti di forza del nuovo Chievo di D’Anna .

Grassi, futuro al Parma. Un'altra cessione imminente per i partenopei è quella del giovane Alberto Grassi, il 23enne centrocampista, reduce dal prestito alla Spal, che è vicinissimo al Parma neopromosso in Serie A. L'intenzione del club ducale è di prenderlo in prestito con diritto di riscatto.