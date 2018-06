Sembrano oramai ore decisive per l'affare di mercato Rui Patricio-Napoli, il portiere dello Sporting Lisbona che era pronto a lasciare il club per trasferirsi sotto il Vesuvio. Perchè il feeling nato in tempi non sospetti e rinforzato dopo i tristi avvenimenti che hanno visto vittima anche l'estremo difensore della società lusitana, sembra essersi affievolito.

Il problema? I possibili guai legali cui dovrà porre massima attenzione il portiere portoghese dopo aver chiesto la risoluzione immediata del contratto con lo Sporting Lisbona. Il club, infatti, ha risposto di no, col presidente che ha replicato accusando giocatore e entourage di ricattare lo Sporting speculando sulla situazione. Il tutto fa prevedere un seguito al contenzioso per le aule del tribunale che rallenterebbe tutto il percorso di mercato.

Da Rui a Leno. Il Napoli non ha fretta ma ha le idee chiare: Rui Patricio è sempre stato in pole per il dopo Reina ma adesso ci potrebbe essere una inversione di rotta. Con il portiere dello Sporting si è complicato l'affare Rui Patricio e così il Napoli starebbe chiudendo l'accordo totale con Leno.

25 milioni, troppi. Era la seconda scelta, il piano B che oggi si concretizza: superato lo scoglio dei diritti di immagine, l'intesa con l'estremo difensore è stata raggiunta ma ora il club deve convincere il Bayer Leverkusen che valuta il giocatore tanto, almeno 25 milioni di euro. Un cachet troppo alto per le idee di De Laurentiis che giocherà al ribasso. Sui 20 milioni il tutto si può chiudere subito ed è questa la volontà partenopea.

Priorità entro il Mondiale. Bernard Leno era stato sempre sul taccuino di Giuntoli ma non era mai stato affrontato il discorso trattativa col giocatore e col Bayer, avendo un filo diretto con Rui Patricio. Oggi, però, con la situazione capovolta, il numero uno del Leverkusen – nonchè terzo portiere della Germania Mondiale – è diventata una priorità. E il Napoli vuole chiudere ogni affare entro l'inizio delle partite in Russia.