Raul Albiol non parte. Il centrale difensivo spagnolo non si muoverà da Napoli malgrado a fine stagione tutto sembrava portare ad un addio tra il giocatore e la società azzurra. Invece, tutto appare rientrato, grazie al riposo e ad un periodo di meditazione che sembra essere servito a riavvicinare le parti. I più vicini al Napoli indicano in Carlo Ancelotti il giusto collante per non creare uno strappo che sembrava irreparabile.

Nessuna fuga di big. Così, mentre De Laurentiis inizia ad acquistare nuovi giocatori per il suo Napoli, c'è anche una diaspora attesa che è finita ancor prima di nascere. Subito dopo la conclusione dell'ultima stagione che si è conclusa con la delusione del secondo posto e la mancata conquista dello scudetto, sembrava che da Napoli dovessero partire in massa molti giocatori: da Albiol a Ghoulam a Callejon, Mertens, Hamsik.

Ritorno di fiamma. Ad oggi nessuno di loro è sul piede di partenza e anche il centrale spagnolo sembra aver trovato un accordo per rinnovare il contratto. Dopotutto, Albiol è uno dei pilastri del Napoli, dove gioca da titolare da cinque stagioni. Il rinnovo dovrebbe essere solamente di un'altra stagione ma tutto fa pensare che non partirà per Villarreal.

L'ipotesi Villarreal. Il club spagnolo, infatti, era la meta che tutti davano per scontato. Anche perché per Albiol significava un ritorno a casa, nel finale di una prestigiosa carriera. Il Villarreal infatti sembrava disposto a pagare la clausola rescissoria prevista dal suo accordo vigente col Napoli, del valore di circa 6 milioni di euro e che sarà valida fino al 30 giugno.

La ‘profezia' di papà. Poi, il silenzio ed ora una trattativa con il Napoli che per merito di mister Ancelotti sembra concludersi in modo positivo. Albiol, dunque, ad agosto potrebbe cominciare la sesta stagione con la maglia azzurra con cui ha già collezionato 210 presenze e cinque reti con il club. E darebbe un senso alle frasi del papà, espresse a giugno: "Sta bene a Napoli, si trova a suo agio e non c'è motivo per partire. Mi piacerebbe che concludesse lì la sua carriera"