Il Napoli sta muovendo le proprie pedine di mercato in vista della prossima stagione. Carlo Ancelotti al momento è l'acquisto di prestigio del nuovo corso preteso da De Laurentiis ma non potrà né dovrà essere l'unico. L'arrivo di uno degli allenatori maggiormente stimati sul piano internazionale ha permesso al Napoli di diventare meta ambita da molti.

Tanti i nomi che sono entrati nel cerchio delle voci di mercato che vogliono proprio Ancelotti quale calamita principale per attrarre chi potrebbe essere perfetto per il nuovo progetto tecnico. Altri, con l'ex Bayern in panchina stanno provando a capire se restare sia più conveniente che partire. E la sensazione è che tra i giocatori in rosa nessuno ha la valigia pronta.

Torreira verso l'Arsenal. Tra chi non dovrebbe arrivare c'è però Torreira, che era un obiettivo sensibile per il centrocampo partenopeo. Con la Sampdoria era stata avviata una laboriosa trattativa e tutto sembrava poter volgere a buon fine ma la concorrenza ha avuto vita facile: Torreira è ormai diretto verso Londra, sponda Arsenal con i Gunners che hanno chiuso l'accordo.

Ancelotti ha scelto Fabian Ruiz. Il Napoli ha perso un obiettivo sensibile in mediana probabilmente per volontà anche del mister: Ancelotti ha indicato il profilo di un altro centrocampista come prioritario, lasciando raffreddare la pista su Torreira. Si tratterebbe di Fabian Ruiz per il quale si potrebbe anche vedere la chiusura dell'affare nelle prossime ore.

30 milioni e la cessione Hamsik. Il giocatore, oggi al Siviglia, ha una clausola molto onerosa sulla quale proprio il Napoli sta lavorando: l'idea di fondo sarebbe versare i 30 milioni di euro, utili per portare in azzurro il centrocampista. Una cifra che è proprio quella richiesta dal club di De Laurentiis per liberare Hamsik con direzione Cina.