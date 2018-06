Il Napoli di Carlo Ancelotti sta prendendo consistenza. Senza fretta né ansie, tra mille voci di mercato e speculazioni che vorrebbero sotto il Vesuvio tutti e nessuno. Alla fine, come sempre e per tutti, parleranno i fatti. E i fatti De Laurentiis sembra essersi deciso a compierli dal giorno in cui si è concluso il campionato.

Il primo, e più eclatante, il cambio di allenatore. Poi, la reazione a catena con acquisti mirati e costanti, in ogni reparto. Adesso sembra essere arrivato il momento per un vecchio pallino del Napoli, Alberto Grassi, centrocampista che Giuntoli prese dall'Atalanta nel primo anno dell'era Sarri, durante il mercato invernale. E che adesso è stato riscattato.

Sfortuna azzurra. Il giocatore era entrato nel mirino del Napoli due stagioni fa, nel 2016, quando arrivò Maurizio Sarri che ne valutava le prestazioni e il livello tattico all'altezza del progetto che l'ex Empoli aveva in mente. Purtroppo Grassi si infortunò subito e non mise mai la maglietta azzurra in una gara ufficiale. Venne spedito in prestito prima all'Atalanta e poi alla Spal, fino ad oggi visto che per 500 mila euro è stato riportato alla base.

Rientro per essere rimesso sul mercato. Forse non vestirà mai l'azzurro Napoli anche questa volta perché dietro la manovra di mercato ci potrebbe essere un rientro in vista di un controrilancio di mercato. Infatti, il Napoli lo pagò circa 9 milioni all'Atalanta e oggi il centrocampista vale almeno 12-13 milioni. Un prezzo molto interessante per un giocatore il cui ruolo in squadra è abbondantemente coperto. A Napoli è chiuso perché tra Rog, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski, Diawara ed Hamsik e trovare spazio sembra davvero difficile.

Grassi per Menuier? Dunque Grassi potrebbe andare via per finanziare un'altra operazione, visto che ha comunque un ottimo mercato attorno a sè. Arrivasse una cifra attorno ai 12 milioni i soldi potrebbero subito essere reinvestiti per un esterno difensivo che da tempo il Napoli sta valutando. Si tratta di Meunier che vorrebbe lasciare il Psg, ma ha anche proposte serie da Siviglia e Valencia. Però piace ad Ancelotti e i francesi hanno necessità di vendere per rientrare nei paletti del Fair play finanziario, anche se chiedono almeno 30 milioni.