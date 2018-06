Aurelio De Laurentiis desta il Napoli. Il patron ha parlato a 360 gradi sul momento del club, sulle scelte di mercato, sul futuro. Dando indicazioni precise sulle strategie, soprattutto di mercato e non dimenticando il destino di Maurizio Sarri che dipende direttamente dalle sue volontà. Con qualche indiscrezione importante, come la conferma dell'acquisto di Fabian Ruiz, la volontà di proseguire nel progetto stadio e capitan Hamsik che potrebbe anche non lasciare l'azzurro.

Capitano, mio capitano

Sul centrocampista e capitano slovacco le parole forse più sibilline del patron del Napoli che ha aperto a qualsiasi possibilità, in un mercato che deve ancora aprire ma che delinea già le scelte partenopee per la prossima stagione. E che potrebbero vedere ancora in azzurro proprio Hamsik: "Per Hamsik io volevo 35 milioni, ho risposto che al massimo posso scendere da 35 a 30, ma se non me li portano entro lunedì diventano 40. Me ne hanno offerti 15 e mi hanno proposto un calciatore che gioca in Cina. Ma ho spiegato loro che se gioca lì ormai ha dimenticato come si gioca in Italia e in Europa"

Sarri, il Chelsea può attendere

Ironico, sarcastico, perfino acido quando torna a parlare del grande escluso, Maurizio Sarri l'ex di lusso ancora a busta paga del Napoli che dovrebbe essere il promesso sposo del Chelsea, che lo insegue da tempo. Ma che De Laurentiis stenta a lasciare facilmente andar via, per togliersi qualche ulteriore sassolino dalla scarpa: "Quando penso al Chelsea, lo sapete, canto ‘Marina, Marina' " risponde a mezzo sorriso, riferendosi ovviamente a Marina Granovskaia, il braccio destro del presidente del Blues Abramovich.

Ruiz c'è, Areola o Meret per la porta

Poi, di nuovo il mercato, che interessa ai tifosi. Tra colpi fatti e qualche arrivo possibile: "Per Fabian Ruiz ho offerto 30 milioni che è la clausola, quindi viene a Napoli. Areola lo metto sul piatto della bilancia insieme a Meret ed altri portieri. Vedremo. Non che uno è meglio di un altro. Bisogna vedere come gioca la squadra, come attacca e come difende. Le sorti di un portiere dipendono da tutto il contesto".

Lo stadio che verrà

Infine, la grana stadio che non dovrebbe essere più tale per i prossimi anni: "Ero alla riunione dell'Eca dove abbiamo parlato di tante cose, anche di quello che dovrebbe accadere dal 2024 al 2027, spiega De Laurentiis che nel pomeriggio ha incontrato il sindaco De Magistris sullo stadio"