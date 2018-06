Il Napoli di Carlo Ancelotti ha rotto gli indugi e ha chiuso per Fabian Ruiz con il Betis Siviglia. Manca l'ufficialità dell'annuncio ma oramai si è ai dettagli per il centrocampista che di fatto, e in campo, sostituirà Jorginho, già promesso sposo al Manchester United di Pep Guardiola.

Con il centrocampista spagnolo il Napoli ha fatto già tutto, trovando l'intero accordo con i procuratori che hanno chiuso con De Laurentiis tempo fa. Il Napoli è pronto a pagare la clausola quando riceverà i soldi di Jorginho, per soddisfare anche le richieste del Betis. Il tutto entro il prossimo 15 luglio, ma non c'è fretta.

Tutto fatto col Betis. La data conclusiva è metà luglio altrimenti il Betis potrebbe vendere il giocatore a qualsiasi prezzo e – ovviamente – scatenando un'asta al rialzo. C'è tempo per chiudere l'operazione ma il Napoli ha già in pugno il giocatore considerato oramai l'erede in campo di Jorginho. Proprio l'italo-brasiliano resta però l'ago della bilancia: finchè non si perfezionerà il suo passaggio al City, anche per Ruiz bisognerà attendere.

Ruiz per il post Jorginho. Se Ruiz infatti costerà al Napoli 40 milioni di euro – questa è la clausola da dare al Betis – Jorginho dovrebbe fruttare circa 55 milioni di euro. Ecco perché le due operazioni sono strettamente correlate tra di loro, anche se gli azzurri stanno trattando con il Betis Siviglia la possibilità di pagare i 40 milioni spalmandoli in diversi anni.

Zielinski verso il rinnovo. L'arrivo di Ruiz e la partenza di Jorginho, permetterebbero al Napoli di tenersi anche Zielinski malgrado il nazionale polacco abbia un ricco mercato attorno a sè. L’idea del club è quella di prolungare il contratto con adeguamento economico oltre l’attuale scadenza fissata al momento al 2021 e di annullare la clausola rescissoria fissata a 65 milioni di euro.

C'è anche Lobotka. Ma in mediana Carlo Ancelotti avrebbe indicato anche un altro nome su cui puntare: si tratta di Lobotka, del Celta Vigo. Insieme a Ruiz diventerebbe un altro titolare possibile a centrocampo, con la benedizione del partente Marek Hamsik che ha parlato un gran bene del connazionale slovacco.