Mentre Rino Gattuso prepara la squadra per i prossimi impegni di campionato e soprattutto per la decisiva partita di Champions League contro il Barcellona, gli uomini mercato partenopei sono al lavoro per individuare quei giocatori che potrebbero far parte della rosa napoletana nella stagione 2020/2021. Oltre ai rinnovi già in agenda (dopo quello di Mertens e in arrivo anche quello di Callejon), il Napoli guarda infatti alla prossima estate per rinforzare anche il pacchetto offensivo della formazione di Gattuso.

La strategia di Cristiano Giuntoli, secondo la Gazzetta dello Sport, ruota intorno al nome di Arek Milik. La trattativa per il rinnovo del polacco (che va in scadenza nel 2021) non ha ancora portato a grandi novità, e le percentuali di un possibile addio dell'ex Ajax sono a questo punto molto alte. Con l'uscita del classe '94 (che piace a molte squadre), il Napoli si ritroverebbe però con un attaccante in meno e avrebbe la necessità di tornare sul mercato per l'acquisto di un nuovo bomber.

Il possibile scambio con Petagna

Tra i diversi profili cerchiati in rosso sull'agenda del direttore sportivo azzurro ci sarebbe anche quello di Andrea Belotti. Secondo le valutazioni degli ‘scout' napoletani, il centravanti del Torino ha tutte le caratteristiche per integrarsi al meglio nella formazione campana ed è uno dei preferiti di Rino Gattuso. Il tecnico conosce bene il ‘Gallo' per averlo avuto alle sue dipendenze durante la sua permanenza a Palermo, e rivede in lui quel ‘veleno' che ogni giocatore di Gattuso dovrebbe avere nel dna.

Arrivare al numero nove granata non sarà però facile. Urbano Cairo ha infatti sempre tenuto duro di fronte agli ‘attacchi' degli altri club e spesso ha spaventato gli acquirenti chiedendo una cifra intorno ai 100 milioni di euro. Per tentare di convincere il patron del Toro a cedere Belotti, il Napoli potrebbe a questo punto mettere sul piatto il cartellino di Andrea Petagna: un attaccante che dalle parti della Torino granata è sempre piaciuto e che Cairo ha spesso tentato di acquistare.