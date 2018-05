Rui Patricio, Simone Verdi, Fabian Ruiz. Non si tratta di acquisti ufficiali ma trattative calde che nei prossimi giorni potrebbero essere portate a compimento dal Napoli ripartito con Ancelotti in panchina. Chiusa l'era Sarri senza colpo ferire ("tempo scaduto", ha ribadito il presidente, Aurelio De Laurentiis), il riassetto della rosa passerà anche attraverso la cessione di qualche pezzo pregiato della precedente esperienza: a cominciare da Jorginho – vicino al Manchester City, per il quale il club ha chiesto non meno di 55 milioni di euro – fino allo stesso Hamsik che ha ricevuto offerte importanti dalla Cina.

Chi prenderà il loro posto? Lo spagnolo del Betis Siviglia è il nome caldo di queste ore e servirà tutta la diplomazia del caso per convincere gli andalusi a concedere uno sconto rispetto ai 30 milioni della clausola rescissoria prevista per il 22enne centrocampista box-to-box fatto in casa. Quanto all'italo-brasiliano, il suo armadietto a Castel Volturno potrebbe essere occupato da una ‘vecchia conoscenza' del calcio italiano: è Leandro Paredes, 23 anni, mediano argentino che ha vestito le maglie dell'Empoli e della Roma, reduce da un'ottima stagione tra le fila dello Zenit. Il suo agente, Tomislav Erceg, ha confermato come i contatti siano a buon punto.

E' vero, Leandro può tornare in Italia – ha ammesso nell'intervista a ‘Sport Express' -. Il Napoli è interessato a lui e c'è una trattativa in essere con lo Zenit.

Paredes è stato ingaggiato l'estate scorsa per 23 milioni di euro. Nella stagione appena conclusa ha raccolto 28 presenze, 4 gol e 7 assist in campionato mentre sono 7 le presenze in Champions. Classico volante davanti alla difesa, centrale di centrocampo oppure nel ruolo di trequartista: la duttilità dell'ex romanista lo rende una pedina decisiva per gli equilibri dell'assetto tattico. Dalla sua ha anche l'elevata percentuale fatta registrare quanto a precisione nei passaggi: 85.8% nelle sfide di Coppa, 86.1% nel torneo russo.

in foto: La scheda di Leandro Paredes (fonte whoscored.com)

Terzo portiere, la strada che porta in ucraina. Detto di Rui Patricio – portiere dello Sporting che a Napoli può arrivare per una cifra vicina ai 18 milioni, la rosa dei portieri ha ancora bisogna di almeno un innesto considerato il posto lasciato vacante da Rafael in scadenza di contratto. Sepe è reputato incedibile essendo un prodotto del vivaio e oltretutto viene ritenuto un elemento affidabile. C'è ancora una casella da riempire, "l'under" che non entra nella lista dei 25 da presentare per l'inizio del campionato. In questo caso i nomi sono due: Viscovo del Crotone (classe 1999) oppure Lunin dello Zorya. "Attualmente la trattativa con gli azzurri è più avanzata", ha ammesso il direttore generale del club ucraino Sergei Alba Rafayilova.