Venticinque milioni di euro da mettere sul piatto del Bologna. Al tavolo delle trattative è come fare all-in e secondo le ultime notizie di calciomercato sui movimenti del Napoli a gennaio così sarà per Simone Verdi, 25 anni, ala destra che Sarri ha svezzato nell'Empoli e adesso vorrebbe di nuovo con sé ma in azzurro. Dopo la gara di Crotone il tecnico ha parlato di rinforzi e, anche senza scendere troppo nei dettagli, ha chiarito che un rinforzo, un ritocco alla rosa è necessario. Non in difesa, perché il recupero di Ghoulam procede secondo tabella e filtra ottimismo sulla possibilità di averlo di nuovo disponibile a febbraio, ma in attacco.

L'arrivo di Inglese e il rientro di Milik dopo la sosta offriranno la possibilità di effettuare turnover e concedere a Mertens un po' di riposo. E' sugli esterni che i partenopei al momento non hanno adeguati ricambi. Alle spalle di Callejon e Insigne ci sono Ounas (ritenuto ancora troppo acerbo dallo stesso allenatore) e Giaccherini che – come ammesso anche dal suo agente – cerca una squadra dove poter giocare con continuità ed è plausibile che nel prossimo mese andrà via. Si spiegano anche così le operazioni Ciciretti (Benevento) e Younes (Ajax), entrambi bloccati per la prossima estate ma con l'obiettivo di provare ad anticiparne l'arrivo nelle prossime settimane. Ma il vero obiettivo è Verdi del Bologna anche se il ds Giuntoli lavorerà ai fianchi i ‘lancieri' per avere subito il l'esterno mancino tedesco.

Le news dell'ultima ora – come rilanciato anche nel corso della Domenica Sportiva – raccontano anche di un'altra operazione che il Napoli avrebbe già chiuso (o quasi) per giugno: si tratta di Alejandro Grimaldo, 22 anni, terzino sinistro spagnolo del Benfica che può essere schierato in posizione più avanzata (sempre sulla corsia mancina) o addirittura agire da trequartista. Il club ha chiuso un accordo con i portoghesi (Grimaldo ha un contratto fino al 2021) per 30 milioni, mentre al calciatore è stato proposto un contratto di 5 anni a 2 milioni di stipendio a stagione.

Tra le altre trattative in agenda c'è la possibilità che uno tra Tonelli e Maksimovic (quest'ultimo in prestito) potrebbe andar via nella sessione invernale, così come Leandrinho da girare in prestito perché il ragazzo brasiliano si faccia le ossa.