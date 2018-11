Alex Meret è ancora fermo al palo e il Napoli non può permettersi di avere dubbi tra i pali né per il presente né per il futuro. Così, il club partenopeo sta valutando di blindare David Ospina a fronte di eventuali interessamenti di mercato da parte di altre società già a gennaio. Il portiere arrivato in estate, dopo un periodo iniziale di incertezze, sta convincendo tutti da Ancelotti ai tifosi, confermandosi un investimento importante.

I problemi di Meret. Non è un caso, infatti, che il tecnico nelle ultime uscite abbia deciso di optare con decisione sull'estremo di proprietà dell'Arsenal con cui si ha un accordo ben preciso, chiuso in estate. Ospina sarebbe dovuto essere semplicemente una ‘chioccia' d'esperienza e di consiglio al vero acquisto in ottica futura, Alex Meret. Ma i problemi fisici di quest'ultimo hanno fatto virare le scelte in altre direzioni.

La scalata di Ospina. David Ospina, negli intenti iniziali del Napoli, sarebbe dovuto andare via a fine stagione, tornando in Inghilterra. Ma la serietà professionale unita ai risultati in campo hanno convinto il patron De Laurentiis a scegliere l'estremo della nazionale colombiana per continuare a vestire l'azzurro e far coppia in futuro proprio con Meret.

L'obbligo di riscatto. Al raggiungimento di un numero ben prestabilito di presenze, come da accordo con l'Arsenal, scatterà il riscatto obbligatorio per il Napoli già fissato da tempo a 3.5 mln. Una cifra che il club partenopeo ha deciso sia corretta per un giocatore che possa continuare a dare una mano concreta per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Fine del turn-over. Il tutto è risultato evidente soprattutto nelle ultime uscite tra campionato e Champions League: se inizialmente alternava Ospina a Karnezis proprio per evitare questa eventualità, ora il club azzurro sembra essere determinato a pagare i gunners il giusto prezzo per tenere Ospina.