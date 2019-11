Il Napoli ha nove calciatori con il contratto in scadenza tra giugno 2020 e giugno 2021. Il presidente De Laurentiis e il d.s. Giuntoli stanno cercando di trovare l’accordo per il rinnovo con tutti. Quello più vicino al prolungamento è il polacco Arkadiusz Milik, che dovrebbe firmare fino al 2024. Milik guadagnerà molto di più e avrà anche una clausola rescissoria da 120 milioni di euro.

Milik rinnovo con clausola da 120 milioni

L’attaccante polacco, in questo momento ai box a causa di un problema fisico, molto presto dovrebbe firmare il rinnovo contrattuale con il Napoli. Le parti, dopo una lunga trattativa, hanno trovato un accordo. Il ‘Corriere dello Sport’ sostiene che il club del presidente De Laurentiis abbia proposto un contratto fino al 2024, con ingaggio quasi raddoppiato, al giocatore. Nel contratto sarà inserita anche una clausola per l’estero da 120 milioni di euro.

La stagione di Milik

Purtroppo gli infortuni non stanno dando tregua al giocatore polacco, quest’anno alle prese con problemi muscolari. Ma quando è stato in salute l’ex dell’Ajax ha mostrato tutto il suo fiuto da vero bomber, segnando 5 gol in 4 partite (due al Verona, uno contro la Spal, l’Atalanta e la Roma). Lo stop per il problema al pube dovrebbe essere piuttosto lungo e per il Napoli questa sarebbe una vera e propria tegola.

Il Napoli e i rinnovi di contratto

Milik sarà il primo tra i calciatori del Napoli a firmare un nuovo contratto, poi toccherà probabilmente a Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha pretendenti di lusso, ma prima di decidere cosa fare in futuro sembra pronto a prolungare con gli azzurri. Il nodo è rappresentato dalla clausola rescissoria, il club vorrebbe inserirne una da 180 milioni. Vicino alla firma anche Maksimovic. Complicata invece la situazione di Mertens e Callejon, entrambi sono in scadenza a giugno. I due senatori paiono sempre più lontani dal Napoli.