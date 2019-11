In attesa di capire quanto saranno pesanti le multe che De Laurentiis infliggerà ai suoi calciatori, per l'ammutinamento d'inizio novembre, il Napoli inizia a pensare al mercato di gennaio. La zona Champions non è lontanissima, ma è certo che Ancelotti e i suoi non possono più sbagliare. Il tecnico ha bisogno di almeno due giocatori. Ai partenopei servono un centrocampista centrale e un esterno sinistro difensivo. Mentre iniziano i primi sondaggi tiene banco anche la questione Callejon, l'agente ha confermato che il club ha formulato una proposta allo spagnolo.

Quali sono gli obiettivi di mercato del Napoli

Kessié o Torreira per il centrocampo

Ancelotti ha bisogno innanzitutto di un altro incontrista a centrocampo, in rosa c'è solo Allan. Zielinski e Fabian Ruiz sono due ottimi calciatori, ma quando il brasiliano non c'è la squadra spesso sbanda. Nel mirino del Napoli sarebbe finito Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano ha le caratteristiche ideali per ricoprire quel ruolo e soprattutto sembra ai margini del progetto Milan. Il suo agente sembra abbia già ricevuto un paio di telefonate dal d.s. Giuntoli. L'affare, considerati anche i buoni rapporti tra i club, potrebbe chiudersi a gennaio. L'alternativa è rappresentata da Torreira, che ha perso molte posizioni all'Arsenal. L'uruguagio era stato già vicino al Napoli due anni fa, però è un regista e non ha caratteristiche similari a Kessié (o Allan).

Castagne obiettivo per la fascia

Malcuit tornerà quando il campionato sarà quasi finito. Ghoulam è stato praticamente messo alla porta da Ancelotti, che in rosa si trova con tre esterni (Di Lorenzo, Mario Rui e Hysaj, che già in estate era stato a un passo dall'addio). Il d.s. Giuntoli dovrà comprarne uno nel mercato invernale. L'obiettivo principale è rappresentato da Timothy Castagne. L'esterno belga non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo con l'Atalanta e potrebbe essere ceduto già a gennaio. L'alternativa più concreta è rappresentata da Gagliolo, giocatore del Parma, recentemente convocato dalla Svezia, che proprio Giuntoli scoprì ai tempi del Carpi. Quasi impossibile arrivare, almeno in questa fase, a Grimaldo del Benfica.

Il rinnovo di Callejon

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli l'agente del calciatore Manuel Garcia Quilon ha fatto il punto sulla proposta di rinnovo contrattuale che il Napoli ha fatto a Callejon. Dalle parole del procuratore si capisce che le parti stanno vivendo una lunga fase di stallo: