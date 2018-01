Il Napoli è al centro del mercato invernale. I partenopei sono il club più chiacchierato anche perché il primato conferisce massima stima nel lavoro fin qui fatto da Sarri e dai suoi ragazzi. Giocatori cercati, altri pronti ad arrivare, altri ancora che rifiutano l'azzurro. Un via vai soprattutto di voci che si rincorrono spesso incontrollate. Come l'ultima che vorrebbe i partenopei fare follie per Keita, ex Lazio oggi al Monaco.

L'ultimo gossip: Keita.

L'ultimo gossip riguarda infatti proprio l'esterno ex Lazio passato in estate al Monaco in Ligue1 dopo aver rotto pesantemente con Lotito fino a sfiorare la causa. Dopo un lungo tira e molla con altri club italiani, tra cui in primis la Juventus, alla fine Keita è stato spedito all'estero. Oggi, sembra che a farsi avanti sia stato il Napoli con una offerta da 45 milioni di euro: solo rumors senza fondamenta concrete.

Le piste italiane verso il nulla.

Ma il nome del Napoli è stato collegato anche ad altri colpi. I due ‘italiani' come Verdi e Inglese. Il primo è tramontato proprio all'ultimo istante quando si stava concludendo la trattativa che vedeva tutte le parti d'accordo nel trasferimento di gennaio sotto il Vesuvio. Il secondo, ha visto invece le reticenze del Chievo restio a cedere un attaccante così importante a metà corsa per la salvezza.

Grimaldo, in arrivo dal Portogallo.

Se Keita è un gossip, Grimaldo è una certezza. Almeno in Portogallo, dove danno per certo il passaggio del giocatore al Napoli. Oltre al sì del club portoghese, la società azzurra avrebbe raggiunto anche l'accordo con il 22enne – considerato un Dani Alves dall’altra parte o ai prototipi Jordi Alba e Marcelo – sulla base di 2 milioni di euro a stagione per cinque anni.

Younes, con l'Ajax si chiude a 5 milioni.

Restano le piste estere sempre battute ma mai concretizzate. Come il caso di Amin Younes dell’Ajax che è destinato ad arrivare in anticipo. Il Napoli ha “prenotato” il talento 24enne per la prossima estate, quando sarà svincolato. C’è, però, la possibilità di averlo subito in azzurro, visto che il giocatore è entusiasta del Napoli e avrebbe fatto pressione per anticipare l’addio. L’Ajax chiede un indennizzo per liberarlo subito, l'accordo è sui 5 milioni di euro.

Il futuro: Vinicius, Machach e Ciciretti.

In prospettiva, i colpi sono stati messi a segno: “prenotato” l’attaccante brasiliano Vinicius, che dovrebbe fare una plusvalenza in futuro, così come è arrivato il 21enne Machach, che entro la prossima settimana potrebbe partire in prestito. Potrebbe andare a Bari in Serie B. Anche per Ciciretti c’è un accordo per tesserarlo a partire dal 1 luglio.

In uscita: Maksimovic e Giaccherini.

Sul fronte uscite c’è Giaccherini che insiste per partire: ha un accordo col Chievo, ma senza l’arrivo di un altro esterno il Napoli non sembra intenzionato a liberarlo. Anche il difensore serbo Nikola Maksimovic vuole partire: in questo caso il club azzurro sarebbe disponibile a lasciarlo partire.