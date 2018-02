Napoli sogna in grande. Il tricolore in campionato, una squadra più italiana a giugno. Insomma, la via sembra diritta e segnata per bene: all'insegna del nostro movimento. E' ciò che si aspetta Maurizio Sarri ma anche tutti tifosi partenopei che si godono la capolista e intanto ascoltano con interesse le manovre di mercato in vista della prossima estate, quando – con lo scudetto al petto – l'appeal azzurro non avrebbe rivali.

Scudetto e gioventù.

I nomi che si attendono sotto il Vesuvio sono tanti e sono giovani, segnale che c'è la voglia di costruire qualcosa di duraturo. Nessun investimento estemporaneo o figlio dell'entusiasmo ma una programmazione tecnica a lunga distanza. Younes, Verdi, Ciciretti, Chiesa. In nomi più chiacchierati. Alcuni già opzionati, altri in via di definizione.

Tre talenti alla corte di Sarri.

Verdi, nuovo tentativo a giugno.

Simone Verdi è stata la grandissima delusione invernale. Il giocatore ha declinato l'invito partenopeo preferendo concludere la stagione a Bologna. Un passo indietro improvviso quanto tardivo che ha fatto infuriare il patron, De Laurentiis. Il quale, però, sa perfettamente che l'identikit del giocatore è ideale per trattenere anche Sarri che di Verdi è grande estimatore. E così, un ritorno di fiamma a giugno non è del tutto inventato.

Younes e Ciciretti, osservati speciali.

Poi ci sono gli altri giovani già opzionati sui quali il Napoli punta fortissimo: il tedeschino made in Ajax, Younes che doveva arrivare subito ma che adesso giungerà solamente a stagione conclusa e l'ex Benevento Ciciretti, oggi a Parma. Due scommesse su cui ragionare con serenità e che potrebbero essere inserite in uno scacchiere di talenti ed esperienza. Entrambi saranno osservati speciali fino all'ultima giornata.

Pronti 45 milioni per Chiesa.

Infine, il nome nuovo, ma non tanto. Quello di Federico Chiesa per il quale il Napoli si era già mosso ricevendo però un ‘niet' dalla Fiorentina. Anche in questo caso, le caratteristiche tecniche ci sono, il giocatore piace e sarebbe ideale per il gioco offensivo di Sarri. Un sondaggio è stato effettuato a gennaio ma non c'è stato alcun tentativo di affondo. Il Napoli sa quanto sia fondamentale Chiesa per la Viola e non ha voluto urtare i Della Valle. Ma si stanno preparando i 45 milioni necessari per strapparlo dall'Arno e portarlo nel Golfo.