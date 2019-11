La crisi è aperta da tempo in casa Milan, la classifica è negativa lo stato d'animo bassissimo e le prospettive sono di una stagione vissuta in salita, a pensare prima a togliersi dalle paludi della zona rossa della retrocessione e poi sperare di trovare lo slancio decisivo per ritornare in alto. Un compito arduo, reso ancora più difficile perché sembra che tutto remi contro il Diavolo che ad ogni minimo errore paga il prezzo più alto: la sconfitta.

Una situazione alla quale sta mettendo una pezza Stefano Pioli ritrovando se non i risultati almeno un gioco e uno spirito di squadra che a lungo termine potrebbe rivelarsi decisivo per toccare l'orgoglio di una rosa costruita per le zone europee. Servirà però anche un possibile intervento ulteriore sul mercato dove ci sarà qualche entrata a gennaio per dare più respiro e possibilità a tutti.

A gennaio Milan sul mercato

Per questo non si fermano le voci su eventuali nuovi acquisti nella sessione di riparazione del 2020 quando il Milan proverà a puntellare alcune situazioni oramai evidenziate dal campo: soprattutto in difesa dove di fianco all'onnipresente Romagnoli si alterano compagni non all'altezza. Si sono puntati gli occhi su Daniele Rugani, centrale difensivo della Juventus che con Sarri fatica a trovare spazio.

Rugani, centrale perfetto per Romagnoli

Rugani ha giocato pochissimo, le gerarchie difensive bianconere sono stabilite, Bomucci-de Ligt costituiscono la coppia titolare e con il rientro di Chiellini ci sarà ancor meno spazio per scendere in campo. Nel Milan, invece, andrebbe a comporre la coppia italiana di centrali con una continuità che altrimenti gli sarebbe negata. Il problema è il prezzo: in estate la Juventus lo ha valutato 40 milioni, difficile pensare ad uno sconto invernale.

Demiral, altro pezzo ‘pregiato'

Stesso discorso per Demiral che in bianconero si deve accontentare di briciole di partite senza mai esprimere tutto il proprio potenziale. Un giocatore che Sarri è in fondo alla classifica delle preferenze ma che vorrebbe avere maggior possibilità di giocare. Nel Milan di Pioli ci sarebbe l'opportunità ma anche in questo campo Boban e Maldini dovranno lavorare sul cartellino: 40 milioni di euro, dice la Juventus.