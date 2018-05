La scorsa estate sono stati investiti 100 milioni ma non sono bastati al Milan per arrivare all'obiettivo minimo prefissato: la Champions League. Anche dal quarto posto, l'ultimo a disposizione da quest'anno, un'occasione in più per riprendersi l'Europa. E invece, complice un inizio di stagione pessimo, oggi i rossoneri hanno già detto addio ai sogni di gloria e stanno battendosi almeno per l'Europa League.

In tutto questo, però, c'è anche da fare i conti con gli acquisti che si sono rivelati sbagliati o inappropriati. Prima per il progetto Montella, poi per il programma stabilito da Gattuso fresco di rinomina. E proprio la volontà della società di continuare con Ringhio in panchina avrebbe spinto la proprietà cinese a ripetersi nel prossimo calciomercato estivo.

Reina, il nuovo portiere. Alcuni colpi sono stati già assestati a parametro zero per la gioia di Mister Li ma anche di Fassone e Mirabelli che hanno dato una rispolverata senza colpo ferire. Si tratta di Pepe Reina in porta e Ivan Strinic in difesa. Il numero 1 spagnolo oggi al Napoli ha già firmato e vestirà il rossonero. Per fare da secondo a Donnarumma o per prenderne il posto si vedrà. Il giovane portiere ha un mercato florido attorno a sè, Raiola spinge per la cessione plurimilionaria. Ora anche il Milan è pronto con in casa già l'eventuale sostituto.

Strinic per la fascia. Per Strinic, il discorso è differente. Non è arrivato per sostituire eventuali partenti. Nessuno lascerà il proprio posto ma il suo arrivo permetterà a Gattuso di fare più turn-over sulla fascia. Ricardo Rodriguez – che ha avuto anche sprazzi di buone prestazioni – potrà riposare di più.

Fellaini, colpo a parametro zero. Poi c'è il lavoro a centrocampo dove i nomi da seguire sono di profilo internazionale come vuole Ringhio. C'è Fellaini del Manchester United che arriverebbe a parametro zero. Potrebbe lasciare i red devils e rimettersi sul mercato: un profilo che piace al Milan perché in mediana serve gente che abbia possesso di palla, fisico e tecnica. Sarebbe l'alter ego di Kessie, altro giovane su cui la scorsa estate si puntò molto.

Idea Vidal, ma costa e guadagna tanto. Ancora in mediana ci potrebbe essere l'assalto ad una vecchia conoscenza del nostro calcio, Arturo Vidal. Il cileno a Monaco è chiuso e ha già spinto per cercare una nuova squadra. Il Bayern lo ha pafato alla Juventus 40 milioni e vorrebbe venderlo alla stessa cifra. Difficile che il Milan accetti, ma le qualità di Re Artù darebbero un piccolo grande Gattuso ai rossoneri.

Solo Cutrone è confermato. Infine l'attacco. Gattuso ha provato di tutto con Kalinic e con Andrè Silva, fallendo. Così prima di lui Montella. L'unico certo di un posto è Cutrone ma è impossibile pensare di essere competitivi su più fronti con un semi esordiente primo d'esperienza. Così, l'identikit ideale dell'attaccante perfetto per il nuovo Milan sarebbe una punta affidabile, esperta, adatta al nostro calcio senza bisogno di ambientarsi e perdere preziosi mesi.

Dezko, bomber esperto da 35 milioni. I nomi? Dzeko e Keita Balde. Il primo è un pallino del Milan da tempo. Già in passato i rossoneri avevano cercato il bosniaco ma la Roma ha sempre resistito. Come all'ultimo affondo invernale del Chelsea: 30 milioni rifiutati. E questo è il prezzo di partenza: Dzeko vale almeno 35 milioni cifra equa per quanto ha dimostrato in tutta la stagione.

Ipotesi Keita, che vuole lasciare il Monaco. Per Keita Balde il discorso è invece differente. Il giocatore vorrebbe lasciare subito il Monaco dove è arrivato per la cessione di Lotito l'estate scorsa. Tante aspettative, troppi problemi e poche partite. Così, l'idea di riportarlo nel nostro campionato con contatti che sarebbero già avviati. Darebbe una mano ai trequartisti, giocando sulla fascia e – possibilmente – ritrovando le qualità che lo contraddistinsero nei suoi primi anni alla Lazio.

Politano, pista italiana. Anche un'ultima pista ci sarebbe in queste ore. Quella che porta a Politano, il bomber del Sassuolo che sta chiudendo la stagione in crescendo. Un attaccante d'area di rigore con il fiuto del gol che piace ai rossoneri. Non è un caso se proprio in questi giorni si siano avviati i contatti e le due società si sono incontrate proprio per capire le reali possibilità di chiudere l'affare.