Con la più che probabile uscita di Ricardo Rodriguez, destinato a vestire la maglia del Fenerbache, il Milan sta intensificando i contatti con il Wigan per Antonee Robinson: il giocatore scelto dalla dirigenza rossonera per ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez. Per il ventiduenne difensore della Nazionale statunitense, Maldini e Boban stanno infatti trattando per cercare di abbassare il prezzo di 10/12 milioni di euro chiesto dalla società attualmente impegnata nella Championship inglese.

Oltre a Matty Cash, terzino del Nottingham, e allo scozzese Aaron Hickey, attualmente in forza all'Heart of Midlothian, il Milan ha dunque messo gli occhi anche sul giovane americano: considerato la prima scelta dagli ‘scout' milanisti. In caso di accordo con il Wigan, Robinson potrebbe quindi sbarcare in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Chi è Antonee Robinson

Nato in Inghilterra da padre statunitense, e cresciuto calcisticamente nell’Everton (che lo ha ceduto nella scorsa estate), Antonee Robinson ha alle spalle anche un'esperienza con il Bolton e un paio di infortuni importanti: l'ultimo nella stagione scorsa, quando un problema alla caviglia lo ha costretto a star fuori per diverse settimane. Passato al Wigan nel giugno scorso, è riuscito a conquistarsi il posto da titolare scendendo in campo in 28 partite e segnando anche una rete.

Il mercato rossonero è dunque vincolato alle cessioni. Se Ricardo Rodriguez è di fatto un giocatore in uscita, non si può dire altrimenti di Suso, Paquetà e Piatek: i tre giocatori che sono finiti ai margini del progetto di Pioli e che la dirigenza ha messo in vendita. Il loro addio non è però così scontato: a pochi giorni dalla chiusura del mercato invernale, non sono infatti ancora arrivate offerte interessanti per i loro cartellini.